بسبب الظروف الأمنية والصحية.. السيسي يعلن حالة الطوارئ في مصر لمدة 3 أشهر

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.

وجاء في القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية المصرية أن تنفيذه بدأ اعتبارا من الواحدة من صباح الأحد الموافق 25 أبريل/نيسان.

كما جاء في الجريدة الرسمية أن القرار يأتي نظرا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد، حسب نص القرار.

وتضمن القرار أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ الأرواح، وفق ما جاء في الجريدة الرسمية.

وكانت السلطات الأميركية أصدرت قبل أيام تحذيرا من الدرجة الرابعة حثت بموجبه الرعايا الأميركيين على تجنب السفر إلى مصر.

وأرجعت السلطات الأميركية الأمر إلى تفشي فيروس كورونا من جهة، إضافة إلى التأهب الأمني ومخاوف من حدوث هجمات، وكذا "قدرة السفارة المحدودة على مساعدة المواطنين الأميركيين والمصريين مزدوجي الجنسية إذا تعرضوا للاعتقال أو الاحتجاز".