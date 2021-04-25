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سياسة|مصر

انتقده مقربون من السلطة العام الماضي.. استقالة وزير الدولة للإعلام بسبب "ظروف خاصة"

هيكل (وسط) كان أول وزير إعلام بعد ثورة يناير (وكالة الأنباء الأوروبية)
هيكل (وسط) كان أول وزير إعلام بعد ثورة يناير (وكالة الأنباء الأوروبية)
25/4/2021-|آخر تحديث: 25/4/202109:06 PM (مكة المكرمة)

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، استقالة وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، من منصبه.

وذكر بيان مقتضب لمجلس الوزراء المصري أن هيكل (56 عاما) تقدم باستقالته لرئيس الحكومة مصطفى مدبولي نظرا لما وصفها بظروف خاصة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، انتقد إعلاميون قريبون من السلطة أداء هيكل في إدارة منظومة الإعلام في مصر.

وكان الرجل أول وزير إعلام بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011 في حكومة عصام شرف.

وتولى أسامة هيكل هذه الحقيبة مجددا في ديسمبر/كانون الأول 2019، وكانت الوزارة أُلغيت في حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأولى عام 2014.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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