كورونا.. الهند تواصل تحطيم الأرقام القياسية بعدد الإصابات وبريطانيا تخطط لشراء ملايين الجرعات من لقاح فايزر

سجلت الهند رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ قرابة 350 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، ومن جانب آخر تخطط بريطانيا لشراء عشرات الملايين من الجرعات الإضافية من لقاح كورونا.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات في الهند إلى قرابة 17 مليونا. كما سجلت السلطات وفاة أكثر من 2700 شخص، ليرتفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 192 ألف حالة وفاة.

وقد أصدرت بعض المستشفيات بلاغات عامة بنقص الأكسجين الطبي، وهو ما ينذر بحدوث كارثة صحية في البلاد.

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي في كلمة بثتها الإذاعة "كنا واثقين، وكانت معنوياتنا مرتفعة بعد أن واجهنا بنجاح الموجة الأولى، لكن هذه العاصفة هزت البلاد".

وواجهت حكومة مودي انتقادات لأنها تراخت وسمحت بتجمعات دينية وسياسية عندما انخفض عدد الإصابات اليومي دون 10 آلاف حالة، ولم تخطط لتعزيز نظام الرعاية الصحية.

ويحذر خبراء من انهيار النظام الصحي في هذا البلد على خلفية الارتفاع الكبير في عدد المرضى الراقدين بالمشافي.

وتواصل الهند تنفيذ حملة تلقيح واسعة ضد كورونا، حيث بلغت الحصيلة 140 مليونًا و802 ألفًا و794 جرعة.

النسخة الهندية تصل سويسرا

وفي ذات السياق، أعلنت سويسرا تسجيل أول إصابة بالنسخة المتحورة الهندية من فيروس كورونا.

وقال المكتب الاتحادي للصحة العامة في سويسرا إن الحالة اكتُشفت لدى مسافر كان يمر بأحد مطارات البلاد.

وتبحث السلطات حاليا إضافة الهند إلى القائمة الحمراء للدول عالية المخاطر التي يتعين على الأشخاص القادمين منها الخضوع لحجر صحي مدته 10 أيام.

وعلقت عدة دول في أرجاء العالم الرحلاتِ الجوية القادمة من الهند بعد انتشار النسخة الهندية المتحورة من الفيروس.

بريطانيا تلاحق اللقاح

أفادت "صنداي تايمز" اليوم الأحد بأن المسؤولين البريطانيين يقتربون من استكمال صفقة لشراء عشرات الملايين من الجرعات الإضافية من لقاح فايزر (Pfizer) المضاد لفيروس كورونا، لتكون متاحة لتقديم جرعة ثالثة منشطة من اللقاح لكبار السن الخريف القادم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية القول إنها تأمل في مضاعفة الطلب الأصلي للمملكة المتحدة، والبالغ 40 مليون جرعة. وإذا ما نجحت المفاوضات، فيمكن أيضا استخدام المخزون الإضافي لتلقيح من هم في سن العشرينات.

ومن المقرر أن تبدأ هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية دعوة من هم في الثلاثينات من العمر للحصول على اللقاح في غضون أيام.

وتلقى أكثر من نصف سكان المملكة المتحدة، أي نحو 33.5 مليون شخص، جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لكورونا، في حين تلقى 12 مليونا الجرعتين المطلوبتين.

أميركا.. 225 مليون جرعة لقاح

وفي الولايات المتحدة، قال مركز السيطرة والوقاية من الأمراض إنه تم توزيع 225 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا في عموم البلاد حتى الآن.

وأضاف المركز أنه تم استخدام 138 مليون جرعة، ليبلغ عدد من أكملوا تطعيمهم بتلقي الجرعتين 93 مليون مواطن، أي ما يقارب ثلث عدد سكان البلاد.

وأعلنت إدارة الرئيس جو بايدن أنها تخطط لاستكمال تطعيم كل الأميركيين في غضون الأشهر المقبلة.

يذكر أن الولايات المتحدة تتصدر القائمة العالمية في إجمالي أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.