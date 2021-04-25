إقالة أم استقالة.. هل انتصر مذيعو السلطة على وزير إعلام مصر؟

استقال أم أقيل؟ اندلع هذا التساؤل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فور نشر خبر استقالة وزير الإعلام أسامة هيكل "لظروف خاصة" كما جاء في نص بيان المتحدث باسم مجلس الوزراء.

لم ينس المصريون المعارك الشرسة التي دارت مؤخرا بين الوزير وعدد من الإعلاميين المقربين من نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدما انتقد هيكل الأداء الإعلامي، فشن إعلاميو النظام ومسؤولون في هيئات لتنظيم الإعلام هجوما شرسا عليه.

وقتها قال الوزير الذي استحدثت له حقيبة وزارية منذ نحو عام ونصف العام إن "الأعمار أقل من 35 سنة، ويمثلون حوالي 60% أو 65% من المجتمع، لا يقرؤون الصحف ولا يشاهدون التلفزيون"، مطالبا بالتفكير في نمط حياة هذه الفئات، وتحدث عن متابعة بعضهم لوسائل إعلام المعارضة في الخارج.

وتأتي استقالة هيكل بعد موافقة مجلس النواب على استدعاء الوزير للاستجواب، وهو إجراء يمهد نظريا لسحب الثقة منه، وذلك بعد اعتذاره مرتين عن الحضور للرد على اتهامات من برلمانيين بشأن قضايا فساد مالي وإداري.

تلاسن واتهامات

وشن مذيعون وصحفيون يعملون في صحف وفضائيات مملوكة للنظام أو مقربة منه هجوما حادا على هيكل، معتبرين أنه يردد مقولات "إعلام الأعداء" ويُقصد به فضائيات المعارضة المصرية بالخارج، ويقدم لهم "مادة خصبة للنيل من سمعة الإعلام المصري"، وبلغ الأمر بصحف مملوكة لجهاز المخابرات أن تصف الوزير بأنه أداة في يد جماعة الإخوان المسلمين.

وعقب هيكل على الهجوم بالتأكيد على أن هناك "يدا خفية تدير الهجوم عليه"، ملتزما الصمت التام تجاه ما تم تداوله من تسريبات، ومكتفيا فيما يبدو بالمنشورين اللذين كانا سببا في توجيه مزيد من الضربات إليه وقتها.

ودأب المصريون على وصف وسائل الإعلام التابعة للنظام بأنها "أذرع إعلامية"، وهو المصطلح الذي استخدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع للحديث عن أمله في تشكيل وسائل إعلام تدافع عن النظام.

كما يستخدم المصريون مصطلح "إعلام السامسونغ" نسبة إلى اكتشاف أن الرسائل الإعلامية الموحدة المعلنة عبر الفضائيات مرسلة إلى الجميع عبر جهاز سامسونغ (Samsung)، وهو ما كشفته مذيعة بالخطأ حينما استكملت قراءة الخبر لتصل في النهاية إلى جملة "تم الإرسال من جهاز سامسونغ".

رحيل متوقع

وبعيدا عن التخمينات حول ملابسات الاستقالة، وبالنظر للبيان الرسمي، فقد استقال وزير مصري لأول مرة منذ زمن طويل، في حدث نادر، كان أول ما لفت أنظار البعض في خبر الاستقالة.

واستدعى مغردون المعركة التي جرت قبل شهور بين الوزير والأذرع الإعلامية للنظام، معتبرين أن الإقالة متعلقة بالحملة عليه، التي امتدت للهجوم عليه داخل البرلمان واستجوابه بشأن ملفات مالية.

وذهب مغردون إلى أن صيغة بيان الاستقالة المتضمنة لجملة "لظروف خاصة" تشي بأن الأمر وراءه شيء ما، في حين ذهب آخرون إلى الاعتقاد بأنها إقالة وليست استقالة.

واعتبر معلقون أن الاستقالة تؤكد أن الصراع محسوم للأقوى داخل النظام، وقارنوا الأمر مع الانتقادات الواسعة الموجهة إلى وزير النقل كامل الوزير -ذي الخلفية العسكرية- بسبب تكرار حوادث القطارات في مدة زمنية قصيرة، ومع ذلك لم يستقل.

بالمقابل تجاوز مغردون أمر الاستقالة باعتبار أن ملابساتها معروفة ولا تحتاج تفسيرا، محاولين النظر للمستقبل لاستشراف مصير وزارة الإعلام نفسها، التي تولاها هيكل بعد ما ألغيت لسنوات، وتساءل مغردون عمن قد يكون الموعود بها بعد رحيل هيكل؟

وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل يقدم استقالته.

رغم كل شيء، وبغض النظر عن الأسباب والخلفيات المعروفة للجميع من صراع حول إدارة دفة الإعلام، فإن قيام وزير مصري بتقديم استقالة، لاسيما في العهد الحالي، هو حدث كبير في حد ذاته. — عمار علي حسن Ammar Ali Hassan (@ammaralihassan) April 25, 2021

الوزير أسامة هيكل لم يقدم استقالته ، كل ما هنالك أن من أمروه بالحضور أمروه بالانصراف — جمال سلطان (@GamalSultan1) April 25, 2021

لم يرشحه السيسي وزيرا، فقد كان مغردا خارج السرب قبل أن يضطر لتعيينه … بإقالة/استقالة #وزير_الاعلام #أسامة_هيكل يرحل الصوت الوحيد العاقل في الحكومة المصرية، الذي جرؤ علي انتقاد علنا هيمنة مخابرات أجهزة السيسي علي الاعلام، وحاول اقناع السيسي بأضرار ذلك pic.twitter.com/ZumaGJAzNx — Bahey eldin Hassan (@BaheyHassan) April 25, 2021

استقالة #أسامة_هيكل

لظروف خاصة 🤣😇 1- مكنش وزير أصلا ليوم واحد

2- مفيش إعلام عشان يكون فيه وزارة

3- أحمد شعبان مسلط عليه الواد والبت

4- هو أخره مخبر والمخبر مينفعش ضابط – لو عنده ذرة عقل يهاجر فورا

– فرصة سانحة للمشتاقين مثل ياسر رزق وكرم جبر

– الأنسب عدم وجود وزارة طبعا#مصر pic.twitter.com/yMn7CTFqsi — سي سلامة عبد الحميد (@salamah) April 25, 2021

تسريب الوزير

ولم تكن الاستقالة وحدها هي الحدث النادر المتعلق بهيكل، فقد تعرض لأمر غير مسبوق في تاريخ الإعلام المصري، وهو إذاعة تسريب يتعلق بالوزير نفسه، إذ اختار جناح النظام المناوئ لهيكل أن يضربه في قلب سلطته في القناة الأولى بالتلفزيون المصري، عبر تسريب مكالمات قديمة جمعته برئيس حزبه السابق -حزب الوفد- السيد البدوي، في سابقة أثارت سخرية واسعة وانتقادا حادا على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال المذيع الأبراشي الذي بث التسريب إن أسامة هيكل أصبح "بطلا لقنوات الإخوان والجزيرة خلال ساعات ولم يرد على ذلك، فأصبح خصما لإعلام جاء لمساندته وبطلا لإعلام جاء ليحاربه"، مضيفا أن "وزير الإعلام فقد بوصلته وضل الطريق ورفع منهج الصدام مع الجميع ومع الإعلام الذي يسانده".

وتساءل الأبراشي وقتها في ختام حديثه عن هيكل "كيف يمكن لوزير الإعلام أن يستمر في منصبه بعد أن دخل في حالة خصومة شديدة مع كل وسائل الإعلام المصرية المختلفة؟".

وعمل هيكل قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 محررا عسكريا ومندوبا لجريدة الوفد في وزارة الدفاع قبل أن يصبح وزيرا للإعلام في وزارة عصام شرف التي شكلها المجلس العسكري الذي حكم مصر عقب تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك استجابة لثورة يناير 2011.

ويرى مراقبون أن هيكل محسوب على الجناح العسكري للنظام الحاكم، وهو رجل الجيش في الحكومة، بينما يعمل الإعلاميون ورؤساء تحرير الصحف في وسائل إعلام مملوكة في معظمها لشركات تتبع أجهزة الأمن والمخابرات أو خاضعة مباشرة لها، مما يعني وجود صراع بين أجهزة السلطة على مساحات النفوذ في الإعلام، برأي مراقبين.