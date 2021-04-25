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سياسة|قطر

أمير قطر يتلقى رسالة من الرئيس الإيراني تتصل بالعلاقات الثنائية وقضايا تهم البلدين

أمير قطر خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني في الدوحة (وكالة الأنباء القطرية)
أمير قطر خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني في الدوحة (وكالة الأنباء القطرية)
25/4/2021

تلقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الأحد رسالة شفهية من الرئيس الإيراني حسن روحاني تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ونقل الرسالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف خلال استقبال أمير دولة قطر له والوفد المرافق في العاصمة الدوحة.

كما التقى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف.

وبحث الجانبان في الدوحة ملفات عدة من بينها القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تهم المنطقة.

المصدر : الجزيرة

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