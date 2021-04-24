البث الحي
سياسة|قطر

وزير خارجية إيران يزور قطر والعراق لتعزيز العلاقات وبحث قضايا إقليمية ودولية

محمد جواد ظريف (يسار) ونظيره العراقي فؤاد حسين خلال لقائهما في بغداد صيف العام الماضي (الأناضول)
محمد جواد ظريف (يسار) ونظيره العراقي فؤاد حسين خلال لقائهما في بغداد صيف العام الماضي (الأناضول)
24/4/2021

يبدأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف -غدا الأحد- جولة تشمل زيارة كل من قطر والعراق، وتأتي وسط حراك دبلوماسي لإحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده -اليوم السبت- إن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات المشتركة بين إيران وكل من قطر والعراق، وستبحث الملفات الإقليمية والدولية.

وأضاف أن الجولة تأتي "في إطار تطوير العلاقات الثنائية، ومتابعة المباحثات الإقليمية وما هو أوسع منها"، مشيرا إلى أن ظريف سيلتقي خلال زيارته عددا من المسؤولين البارزين في البلدين.

ويزور وزير الخارجية الإيراني الدوحة وبغداد، بينما تبحث الولايات المتحدة وإيران والأطراف الأخرى الموقّعة على الاتفاق النووي عام 2015، سبل إحياء هذا الاتفاق الذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018، في حين تخلت طهران عن عدد من التزاماتها المنبثقة عنه، وخاصة ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم.

وأكدت مصادر متطابقة إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الجارية في فيينا بهدف انخراط الولايات المتحدة وإيران مجددا في الاتفاق، ورفع العقوبات -كلها أو بعضها- عن طهران.

كما أن زيارة ظريف إلى كل من قطر والعراق تأتي بعد تقارير إعلامية عن محادثات إيرانية سعودية جرت في وقت سابق من الشهر الجاري في بغداد، وذلك سعيا لتقريب وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الخلاف بين البلدين.

وكانت وكالة رويترز نقلت الخميس عن مسؤولين ومصادر في المنطقة أن مسؤولين سعوديين وإيرانيين يعتزمون عقد مزيد من المحادثات المباشرة خلال الشهر الجاري.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

رسالة من ظريف للأوروبيين بشأن النووي والسعودية تطالب بإشراك القوى الإقليمية في المفاوضات

بعث وزير الخارجية الإيراني رسالة إلى الاتحاد الأوروبي بشأن تعاطي الولايات المتحدة مع الملف النووي لبلاده، بينما طالب السفير السعودي لدى الأمم المتحدة في فيينا بإشراك القوى الإقليمية في المفاوضات.

المزيد من سياسة

لليلة الـ 12 على التوالي.. الاحتلال يقمع احتجاجات الفلسطينيين في القدس وغزة ترد بالصواريخ ونتنياهو يأمر الجيش بالتأهب

قوات الاحتلال اعتقلت عشرات الشبان الفلسطينيين في محيط المسجد الأقصى (وكالة الأناضول)

العراق.. إعلان الحداد على ضحايا حريق مستشفى بغداد وتوقيف مسؤولين صحيين

شهود عيان قالوا إن الحريق الضخم الذي شب بمستشفى ابن الخطيب في بغداد نتج عن انفجار أحد أنابيب الغاز (رويترز)

الكاظمي اعتبره نكسة تمس الأمن القومي.. عشرات القتلى والمصابين في حريق بمستشفى لعلاج مرضى كورونا ببغداد

قوات الدفاع المدني والمواطنون سارعوا إلى إطفاء الحريق وإجلاء المصابين (مواقع التواصل الاجتماعي)

بسبب الظروف الأمنية والصحية.. السيسي يعلن حالة الطوارئ في مصر لمدة 3 أشهر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)
الأكثر قراءة

أنقرة خارج “إف-35″ وبايدن يعترف بـ”إبادة الأرمن”.. العلاقات التركية الأميركية نحو مزيد من الانحدار

وزير الدفاع التركي يتفقد قاعدة في ملاطية شرقي البلاد كان من المقرر أن تنشر فيها طائرات إف-35 (وكالة الأناضول)

ماذا يحدث لجسم الصائم عند تناول لحم البقر ولحم الخروف؟

قبل إلقائها في سلة المهملات.. تعرف على فوائد أكياس الشاي المستعملة

إضافة بضع أكياس من الشاي الأخضر، أو شاي البابونج والياسمين إلى ماء الاستحمام، تضمن لك حَمّاما مريحا للأعصاب (بيكسابي)

مايكل فاراداي.. الرجل الذي عَرِف العلم بالله!