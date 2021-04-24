"هي حلال كده؟" تعفف سيدة مصرية فقيرة يأسر رواد مواقع التواصل بالوطن العربي

"هي حلال كده؟" سؤال تلقائي من سيدة مصرية بسيطة حول مبلغ من المال فازت به مع أحد مشاهير اليوتيوب أثار موجات من التعاطف مع السيدة التي رغم ما بدا عليها من رقة حال أصرت على تحري الحلال في رزق جاءها بغير ميعاد.

السيدة البسيطة ظهرت في إحدى الحلقات التي يقدمها اليوتيوبر أحمد رأفت في حلقاته "مذيع الشارع"، ويقدم فيها مساعدات للبسطاء بشكل غير مباشر كجائزة على إجابة أسئلة سهلة، وبعد أن أجابت السيدة عن السؤال بدا عليها التردد الشديد في قبول المال المقدم كجائزة.

هذا التردد دفع المذيع لسؤالها: لماذا تخشين أخذ المبلغ؟ فردت السيدة بالتساؤل عما إذا كان هذا حلالا؟ وعندما استفسر منها المذيع عن سبب التساؤل، قالت "عشان مشقيتش بيها"، أي أنها لم تبذل جهدا كبيرا في تحصيلها، على عكس ما تفعل ربما في كسب رزقها.

Tweets by AhmedRafat

أسئلة السيدة البسيطة وتحريها الحلال في رزقها أثارا موجة تعاطف واسعة معها على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وانتشر الفيديو الخاص بالسيدة على نطاق واسع، وأصبحت جملتا "هي حلال كده؟" و"عشان مشقيتش فيها" من أكثر الجمل انتشارا في فيسبوك وتويتر.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي أشادوا بتحري السيدة البسيطة الحلال في رزق أولادها رغم حاجتها الواضحة، في وقت يقوم الكثير من الأغنياء بأخذ ما ليس من حقهم رغم عدم حاجتهم له، وحكام ومسؤولون يأكلون حقوق شعوب بأكملها دون أن يهتز لهم جفن.

مقطع السيدة البسيطة لم ينتشر فقط في مصر، بل تعداها للعديد من الدول العربية التي أشاد مواطنوها بالسيدة المصرية الكريمة التي عبرت بكلماتها التلقائية عن فطرة نقية، وأعطت بها درسا عظيما في الكرامة وعزة النفس، داعين الجميع للتأسي بمثل أخلاقها.

– هي حلال كدة ؟! أصل أنا ما شقيتش بيهم تحسبهم أغنياء من التعفف ♥️@AhmedRafat :🎙 pic.twitter.com/ZzfelxzxVy — محمد الجزار (@mohamedelgazar4) April 22, 2021

هي الفلوس دي حلال كده

أيوه يا حاجة

يعني حرام ليه؟

عشان أنا ما شقيتش بيها

امرأة تشقى في الحياة وحدها

فيأتيها المال فجأة فلا يبهرها بريق المال

فقط يشغلها السؤال أهذا حلال

احنا بعاد اوى وفى ناس قريبه اوى من ربنا

سيدتي العظيمة

شكراً على هذا الدرس العظيم pic.twitter.com/H9t0I1P32H — 🌷زهرة اللوتس🌷 (@NORMORSY38) April 24, 2021

"#هي_حلال_كده؟ … عشان أنا ماشقيتش بيها" أنا حرفياً انكمشت في مقعدي أول ما سمعتها …

ما بالنا نحن نأكل ونجمع فلا نشبع! اللهم تجاوز عنا … اللهم تجاوز عنا … اللهم تجاوز عنا — Ahmad Nabil Amireh (@AhmadNAmireh) April 23, 2021

يمكن موقف الست الطيبة المؤمنة اللي سألت احمد رأفت هي الفلوس دي حلال كده ربنا يجعله سبب ان الواحد يفوق شوية لنفسه ويتذكر تحري الحلال والبعد عن الشبهات تاني

مشكلة اكل الحرام انه بيطمس على القلوب ويخليك تستسيغ الحرام ويبقى عادي بالنسبة لك

فربنا يجعله في ميزان حسناتها ويرزقها ويرزقنا — خَالِد (@Khaledgamalzaki) April 24, 2021

في وقت ممكن كتير من الناس ممكن تعمل البدع عشان جنيه ومش مهم حلال او حرام

جت الست الطيبه ديه عشان تدينا درس 👌

هي حلال كده؟! اصل انا مشقتش بيها!! — A7meD el7aDaD 👥 (@A7med_el7DaD) April 23, 2021

العِفة و العفاف في صورة إمرأة .. سيدة مصرية عظيمة بكل ما تحملها الكلمة من معنى .. "هي حلال كده ؟؟ عشان أنا ماشقيتش بيها" عبارة تُكتب بماء الذهب .. #مصر ❤️ pic.twitter.com/ypkks8nF9p — إبراهيم بهزاد (@ibahzad) April 23, 2021

"هي حلال كده ؟؟ عشان أنا ماشقيتش بيها" هالفيديو إهداء لكل فاسد استنفع من مكانه برشوة والا مناقصة والا أخذ بدل ما يستحقه والا بصم وماداوم ومعاشه كامل . ياليت يجاوب نفسه : هي حلال كده؟ pic.twitter.com/GkA6KmCwx5 — حِصـــة الخَــــالد (@Ooussa) April 22, 2021

أحلي حاجة ممكن تشوفها في حياتك ، فطرة طيبة أصيلة ❤️ هي الفلوس دي حلال كدة ؟ عشان انا مشقتش بيها ،، ركزوا مع حركة جسمها جاوبت و كانت هتمشي ، و اول ما شافت الفلوس اتخضت و استغربت و اترددت و فكرت هي حلال ولا مش حلال ،،ما أحلاها 🙏🏻ربنا يبارك لها pic.twitter.com/DX6ETz28fi — ‏﮼رغدة﮼السعيد (@RaghdaaElSaeed) April 23, 2021

لكل من استنفع من منصبه وضبّط نفسه وربعه فقط وسنّ اللوايح والقوانين لمصلحته الخاصة لتسهل عليه أكل ما لا يستحق..ودعس على كل من حوله وتفنن في استنزاف طاقتهم وجهدهم والتربع على رؤوسهم.. "هيّ حلال كدّه؟ "

تفرّج ع الفيديو 👇🏼 pic.twitter.com/w5Uj0mQASF — ‏أمل المسافري (@amal_almesafri) April 23, 2021

تعيش في كبَد .. ولكن قلة مثلها ينامون براحة! pic.twitter.com/8V9LgSG5i0 — فيصل العبدالكريم (@f_alabdulkarim) April 23, 2021

مع انتشار الفيديو بدأ البحث عن السيدة البسيطة حتى تم الوصول إليها والتعرف عليها، السيدة رضا جمعة ومعروفة بـ"أم سيد"، تقيم في قرية ناهيا التابعة لمحافظة الجيزة، ولديها 5 أبناء تنفق عليهم بعد وفاة زوجها قبل 30 عاما، وتعمل في خبز الفطير المصري في نادي الجزيرة الراقي بوسط العاصمة القاهرة.

وقالت السيدة لاحقا في تصريحات صحفية إنها أخذت من المذيع 3 آلاف جنيه، وقامت بتوزيع ألف منهم على زملائها "بتاجر مع ربنا.. متاجرش مع الناس.. وكمان هما في نفس حالاتي ومحتاجين المساعدة"، وأضافت "أتمنى كل الناس المحتاجة يناموا سعداء ومبسوطين، وعندما حصلت على تلك المكافأة تمنيت لو أستطيع توزيعها على جميع الفقراء والمحتاجين".