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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

مسؤول بإدارة بايدن لقادة اليهود الأميركيين: لن نرفع العقوبات عن إيران في غياب التزام ثابت منها

منسق الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماك غورك (الأوروبية)
منسق الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماك غورك (الأوروبية)
24/4/2021

ذكر موقع فورورد الأميركي اليهودي (forward) أن مسؤولا كبيرا في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أكد لقادة اليهود الأميركيين -في اتصال عبر الفيديو- أن الولايات المتحدة لن ترفع أي عقوبات عن إيران في غياب التزام ثابت منها.

وأشار إلى أنها لن تخفف الضغوط عن إيران إذا لم تعد كل القضايا الخلافية إلى الوضع الطبيعي.

وبحسب الموقع، فقد أكد منسق الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماك غورك، لقادة اليهود الأميركيين أن الإدارة الأميركية لن تدفع أي ثمن مسبق لمجرد الرغبة في أن تمضي العملية إلى الأمام.

وأوضح أن إدارة بايدن تريد أن ترى التزاما تاما من إيران، وموافقة على إعادة برنامجها النووي إلى الإطار المحدد في الاتفاق النووي، مع السماح بالتحقيق والتفتيش بشكل كامل.

ومن المقرر أن يزور وفد أمني إسرائيلي واشنطن الأسبوع المقبل، في محاولة لثنيها عن العودة للاتفاق النووي مع إيران.

ونقل موقع أكسيوس (AXIOS) عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الوفد سيضم مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، إضافة إلى رئيس الموساد يوسي كوهين.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن نتنياهو عقد اجتماعا مع الوفد، وطلب إيصال رسالة مفادها أن العودة للاتفاق النووي تهديد لإسرائيل، وأنها لا ترحب بمحادثات فيينا التي تناقش فيها إيران وأطراف دولية سبل عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق الذي توصلت إليه هذه الأطراف الدولية مع إيران في عام 2015.

تنسيق بين واشنطن وإسرائيل

وفي وقت سابق، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن المباحثات مع إيران في فيينا تركز على ضمان عدم حصول إيران على قنبلة نووية، وتبحث العقوبات التي يمكن رفعها عنها.

وأضاف في مقابلة خاصة مع الجزيرة، أن مقترحات إدارة بايدن بشأن إيران تقوم على مبدأ الامتثال مقابل الامتثال، من أجل العودة للاتفاق النووي.

وأكد أن واشنطن تنسق مع إسرائيل بخصوص الملف الإيراني، مشيرا إلى أن إيران تطرح تحديا كبيرا بدعمها للإرهاب والوكلاء في المنطقة، وكذلك بانتهاكاتها لحقوق الإنسان وبرنامجها للصواريخ الباليستية.

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وعاودت فرض عقوبات على إيران التي ردت -اعتبارا من 2019- بالتحلل من قيود الاتفاق على أنشطتها النووية.

المصدر : الجزيرة + الصحافة الأميركية

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