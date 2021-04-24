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سياسة|سوريا

تحمل علم بنما.. ناقلة نفط تتعرض لهجوم بطائرة مسيرة في بانياس غربي سوريا

صورة نشرتها وكالة الأنباء السورية للناقلة التي قالت قناة العالم الإيرانية إنها استُهدفت بقذيفتين (رويترز)
صورة نشرتها وكالة الأنباء السورية للناقلة التي قالت قناة العالم الإيرانية إنها استُهدفت بقذيفتين (رويترز)
24/4/2021-|آخر تحديث: 24/4/202111:07 PM (مكة المكرمة)

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن ناقلة النفط التي تعرضت -اليوم السبت- لحريق قبالة ساحل بانياس غربي سوريا، ورجحت دمشق استهدافها بطائرة مسيرة، هي ناقلة تحمل علم بنما.

وقالت وسائل الإعلام الإيرانية إن الناقلة ترفع علم بنما وتحمل اسم "ويزدام" (wisdom).

وكانت قناة العالم الإيرانية قالت إن ناقلة النفط المستهدفة هي إحدى 3 ناقلات إيرانية وصلت مؤخرا إلى ميناء بانياس.

ونقلت القناة عن مصادر مطلعة أن الناقلة استُهدفت بقذيفتين.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة النفط السورية إن حريقا اندلع في أحد خزانات ناقلة نفط قبالة ساحل بانياس بعد تعرضها لهجوم يعتقد أنه تم بواسطة طائرة مسيرة، دون أن تشير إلى الجهة المسؤولة عن العملية.

وأضافت الوزارة -في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)- أن الطائرة المسيرة التي يتوقع أنها نفذت الهجوم، قادمة من اتجاه المياه الإقليمية اللبنانية، وأكدت أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.

ونشرت الوكالة السورية -على حسابها في تويتر- صورا للناقلة المتضررة.

ويأتي الحادث في ظل استهداف إسرائيلي متكرر لما تقول تل أبيب إنها أهداف إيرانية في سوريا، كما يأتي عقب عمليات استهداف لسفن إسرائيلية وإيرانية، في إطار ما وُصف بأنها هجمات متبادلة بين طهران وتل أبيب.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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