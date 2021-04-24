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سياسة|عراق

الجيش التركي يطلق عمليتين عسكريتين في شمال العراق ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يتابع مع قادة عسكريين مجريات العمليتين بشمال العراق (الأناضول)
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يتابع مع قادة عسكريين مجريات العمليتين بشمال العراق (الأناضول)
24/4/2021-|آخر تحديث: 25/4/202104:48 AM (مكة المكرمة)

أعلن الجيش التركي أنه أطلق، مساء أمس، عمليتين عسكريتين في شمال العراق، وأنه شن خلالهما هجوما بريا وجويا واسعا على قواعد المسلحين الأكراد.

كما أعلن عن إطلاق اسمي مخلب البرق ومخلب الصاعقة على العمليتين، اللتين أكد وزير الدفاع، خلوصي أكار، مساء اليوم استمرارهما.

وقالت وسائل إعلام تركية إن قوات خاصة من الجيش نفذت إنزالا في منطقة متينا من طائرات مروحية، بينما ألقت طائرات حربية قنابل على أهداف لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

وكتبت وزارة الدفاع على تويتر من دون تحديد عدد الجنود الذين شاركوا في الهجوم "بواسل القوات الخاصة في الجيش التركي في شمال العراق".

وعرض التلفزيون التركي صورا لمظليين يقفزون من طائرات مروحية وجنود بملابس مموهة يطلقون النار من بنادقهم.

هدف العمليتين

وفي حديثه إلى مركز قيادة العملية عبر الفيديو، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الهدف من العمليتين هو الإنهاء التام "للإرهاب الذي يراد وجوده على حدودنا الجنوبية".

وقال في إشارة إلى المسلحين الأكراد "ليس هناك مكان للجماعة الإرهابية الانفصالية في مستقبل تركيا أو العراق أو سوريا. سنواصل القتال لغاية اجتثاث جذور قطعان قتلة "بي كيه كيه" (PKK) الإرهابية، الذين لم يجلبوا للمنطقة سوى الدماء والدموع والدمار".

وشدد على أنه يجري تنفيذ العملية مع احترام وحدة أراضي جارنا العراق، ونعتقد أنها ستساهم في ضمان السلام والأمن في المنطقة بشكل كبير.

من جانبه، أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، السبت، استمرار عمليتي مخلب البرق ومخلب الصاعقة، وذلك في حديث مع القادة الميدانيين للعمليتين عبر تقنية الفيديو "كونفرانس" من مركز قيادة العمليات البرية في العاصمة (أنقرة).

وشدد أكار على عزمهم حماية 84 مليون مواطن تركي من كافة أخطار ما وصفها بالتنظيمات الإرهابية.

وأشار إلى أن تنظيم بي كيه كيه (حزب العمال الكردستاني) يواصل الحفاظ على وجوده شمالي العراق، ويستمر في "إنشاء الأوكار والمخابئ تحسبا لهجوم من القوات المسلحة التركية".

وأوضح أنه تم استهداف 400 هدف لمن وصفهم بإرهابيي "بي كيه كيه" بواسطة القوات البرية، وأكثر من 60 هدفا في غارات جوية، وأنه تم "تحييد عدد كبير من الإرهابيين في أول يوم من انطلاق العمليتين".

ويستخدم حزب العمال الكردستاني، الذي أدرجته تركيا ودول أخرى على قائمة المنظمات الإرهابية، الجبال الشمالية في العراق كنقطة انطلاق لعملياته في إطار التمرد المستمر منذ عقود ضد الدولة التركية وجيشها.

وينفذ الجيش التركي باستمرار عمليات عبر الحدود، ويشن غارات جوية على قواعد حزب العمال الكردستاني شمال العراق.

المصدر : وكالات

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