أميركا.. إعلان موعد النطق بالحكم في قضية مقتل جورج فلويد

أعلنت محكمة أميركية الجمعة أنّها ستعقد، في 16 يونيو/حزيران، جلسة للنطق في العقوبة بحق الشرطي السابق ديريك شوفين، والذي أُدين الثلاثاء بقتل مواطنه الأسود جورج فلويد في قضية هزّت الولايات المتّحدة وأظهرت الانقسامات العرقية العميقة في المجتمع.

وقالت محكمة مقاطعة هينيبين في مدينة مينيابوليس (الغرب الأوسط) "جلسة النطق بالعقوبة في هذه القضية ستُعقد في 16 يونيو/حزيران الساعة 13:30 بالتوقيت المحلي".

والثلاثاء احتاجت هيئة المحلفين المختلطة عرقياً والمكونة من 7 نساء و5 رجال إلى أقل من 11 ساعة، للتوصل إلى قرار بالإجماع بأن الشرطي الأبيض الذي طُرد من وظيفته مذنب بالتهم الثلاث الموجهة اليه، وهي جريمة قتل من الدرجة الثانية وجريمة قتل من الدرجة الثالثة والقتل غير العمد.

ويواجه المتهم البالغ 45 عاماً عقوبة السجن لمدة 40 عاماً كحد أقصى في التهمة الأكثر خطورة، وهي القتل من الدرجة الثانية.

وشوهد شوفين في تسجيل مصوّر في 25 مايو/أيار 2020 وهو جاثم على رقبة فلويد لأكثر من 9 دقائق في وقت استلقى الضحية البالغ 46 عاما على بطنه بالشارع وهو يستغيث "لا يمكنني التنفّس".

والتسجيل الذي عرض مراراً أمام هيئة المحلفين، خلال المحاكمة التي استمرت 3 أسابيع، أثار احتجاجات حول العالم ضدّ غياب العدالة العرقية وقسوة الشرطة.

وغداة إدانة شوفين أعلن وزير العدل ميريك غارلاند أن وزارته فتحت تحقيقاً للتثبت مما إذا كانت شرطة مينيابوليس تتبع نمط سلوك أو ممارسات لحفظ النظام غير دستورية أو غير قانونية.

وهذا التحقيق منفصل عن التحقيق الجاري حول مقتل فلويد والهادف لتحديد ما إذا كانت شرطة مينيابوليس قد استعملت العنف المفرط بشكل ممنهج، بما في ذلك خلال مظاهرات غير مرخصة.

وأوضح الوزير أن التحقيق سيتناول أيضا احتمال ارتكاب الشرطة ممارسات تمييزية أو إساءتها معاملة أشخاص يعانون من اضطرابات سلوكية.