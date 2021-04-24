البث الحي
سياسة|تشاد

تشاد.. المتمردون مستعدون للالتزام بوقف إطلاق النار وعيونهم على العاصمة

الجنرال محمد إدريس ديبي (وسط) نجل الرئيس الراحل والحاكم الجديد لتشاد خلال مراسم تشييع جنازة والده (الأوروبية)
الجنرال محمد إدريس ديبي (وسط) نجل الرئيس الراحل والحاكم الجديد لتشاد خلال مراسم تشييع جنازة والده (الأوروبية)
24/4/2021-|آخر تحديث: 25/4/202112:15 AM (مكة المكرمة)

أعلن زعيم الجبهة من أجل التناوب والوفاق في تشاد محمد مهدي علي أن المتمردين الذين شنوا هجوما على النظام هناك واتهمهم الجيش التشادي بقتل الحاكم المخضرم إدريس ديبي، "مستعدون للالتزام بوقف إطلاق النار".

وقال محمد مهدي علي، في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية من العاصمة الغابونية ليبرفيل "أكدنا استعدادنا لمراعاة الهدنة ووقف إطلاق النار.. لكن هذا الصباح تعرضنا للقصف مرة أخرى".

بالمقابل نقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم المتمردين في شمال تشاد اليوم السبت قوله إنهم يستعدون للتقدم صوب العاصمة نجامينا وذلك بعد جنازة الرئيس إدريس ديبي الذي لقي حتفه في ساحة المعركة.

وأضاف المتحدث كينغابي أوغوزيمي دي تابول لرويترز "نستعد للتقدم.. لا نقبل أي حكومة عسكرية".

وقد يواجه المتمردون، بعد القتال لسنوات مع اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، مقاومة شديدة قرب نجامينا، وهي قاعدة تضم حوالي 5100 جندي فرنسي يقاتلون الحركات الإسلامية المسلحة في المنطقة.

وتسببت وفاة ديبي يوم الاثنين الماضي، بعد يوم واحد من فوزه في انتخابات لتمديد فترة حكمه التي استمرت 30 عاما، في صدمة بالدولة الواقعة في وسط أفريقيا.

واستولى مجلس عسكري برئاسة محمد إدريس ديبي، نجل ديبي، على السلطة بعد وفاته، وقال إنه يعتزم الإشراف على فترة انتقالية مدتها 18 شهرا إلى حين إجراء انتخابات.

ورفض المتمردون الذين تدفقوا بآلاف عبر الحدود من ليبيا في الشمال في 11 أبريل/نيسان، الانتقال العسكري، ودعوا إلى العودة إلى الديمقراطية.

ووصل هؤلاء المتمردون الأسبوع الماضي إلى منطقة على بعد ما بين 200 و300 كيلومتر من العاصمة قبل أن يصدهم الجيش، ويعلنوا التوقف مؤقتا في انتظار اكتمال مراسم تشييع جنازة الرئيس الراحل إدريس ديبي.

وفي العاصمة نجامينا، كانت الشوارع اليوم السبت مزدحمة والأسواق مفتوحة. واقتصر الوجود العسكري على بعض الجنود المسلحين بالبنادق وسط عربات عسكرية عند التقاطعات الرئيسية.

ورغم مظاهر الهدوء، فقد استنكر قادة المعارضة والنقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني استيلاء الجيش على السلطة، في حين قال جنرال بالجيش هذا الأسبوع إن العديد من الضباط يعارضون الخطة الانتقالية.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

بعد مقتل ديبي.. القوات التشادية قد تعود لبلادها لحماية العاصمة وماكرون يؤكد أنه لن يسمح لأحد بتهديد تشاد

نقلت صحيفة واشنطن بوست الأميركية عن مسؤول فرنسي قوله إن القوات التشادية المشاركة بتحالف عسكري في دول أفريقية قد تعود إلى بلادها، وذلك بسبب الظروف الأمنية التي خلفها مقتل الرئيس الراحل إدريس ديبي.

تشاد.. الاتحاد الأفريقي يطالب الجيش بإعادة السلطة للمدنيين وفرنسا تؤيد دورا انتقاليا للعسكر

طالب الاتحاد الأفريقي الجيش التشادي الذي تولى الحكم بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي الاثنين الماضي بإعادة السلطة للمدنيين، في حين أيدت فرنسا ودول الساحل الخمس تشكيل حكومة انتقالية مدنية وعسكرية مختلطة.

المزيد من سياسة

لليلة الـ 12 على التوالي.. الاحتلال يقمع احتجاجات الفلسطينيين في القدس وغزة ترد بالصواريخ ونتنياهو يأمر الجيش بالتأهب

قوات الاحتلال اعتقلت عشرات الشبان الفلسطينيين في محيط المسجد الأقصى (وكالة الأناضول)

العراق.. إعلان الحداد على ضحايا حريق مستشفى بغداد وتوقيف مسؤولين صحيين

شهود عيان قالوا إن الحريق الضخم الذي شب بمستشفى ابن الخطيب في بغداد نتج عن انفجار أحد أنابيب الغاز (رويترز)

الكاظمي اعتبره نكسة تمس الأمن القومي.. عشرات القتلى والمصابين في حريق بمستشفى لعلاج مرضى كورونا ببغداد

قوات الدفاع المدني والمواطنون سارعوا إلى إطفاء الحريق وإجلاء المصابين (مواقع التواصل الاجتماعي)

بسبب الظروف الأمنية والصحية.. السيسي يعلن حالة الطوارئ في مصر لمدة 3 أشهر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)
الأكثر قراءة

أنقرة خارج “إف-35″ وبايدن يعترف بـ”إبادة الأرمن”.. العلاقات التركية الأميركية نحو مزيد من الانحدار

وزير الدفاع التركي يتفقد قاعدة في ملاطية شرقي البلاد كان من المقرر أن تنشر فيها طائرات إف-35 (وكالة الأناضول)

ماذا يحدث لجسم الصائم عند تناول لحم البقر ولحم الخروف؟

قبل إلقائها في سلة المهملات.. تعرف على فوائد أكياس الشاي المستعملة

إضافة بضع أكياس من الشاي الأخضر، أو شاي البابونج والياسمين إلى ماء الاستحمام، تضمن لك حَمّاما مريحا للأعصاب (بيكسابي)

مايكل فاراداي.. الرجل الذي عَرِف العلم بالله!