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سياسة|أفغانستان

أفغانستان.. قتلى وجرحى بهجمات جديدة ومسؤول يؤكد: القوات الأجنبية ستسلم معداتها لحكومة كابل

استنفار في كابل بعد هجوم وقع الأربعاء الماضي​​​​​​ (الأناضول)
استنفار في كابل بعد هجوم وقع الأربعاء الماضي​​​​​​ (الأناضول)
24/4/2021

أعلنت السلطات الأفغانية اليوم السبت سقوط قتلى وجرحى -بينهم عناصر شرطة- جراء هجمات في كابل وولاية غزني، بينما قال مستشار الأمن القومي الأفغاني حمد الله محب إن القوات الأجنبية وافقت على تسليم معداتها العسكرية للحكومة بعد انسحابها من البلاد.

وقال غردوس فارامارز المتحدث باسم شرطة كابل إن مجهولين نفذوا هجوما على عناصر الشرطة في منطقة باغمان، مما أسفر عن مقتل 4 من الشرطة.

وأكد فارامارز في تصريح للصحفيين أن هجوما ثانيا وقع في المنطقة الرابعة بكابل، وأسفر عن مقتل أكاديمي يعمل في جامعة خاصة.

من جهة أخرى، قال وحيد الله جمعة زاده المتحدث باسم ولاية غزني -في تصريح صحفي- إن قنبلة مزروعة على قارعة طريق في منطقة شاليز، جرى تفجيرها أثناء عبور سيارة تقل مدنيين، مما أسفر عن مقتل 4 وإصابة مدنيين اثنين.

ولم تعلن بعدُ أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات، لكن الحكومة تتهم في العادة حركة طالبان بالوقوف وراء الهجمات في البلاد.

مستشار الأمن القومي الأفغاني: تأجيل مؤتمر إسطنبول دليل على أن حركة طالبان لا تنوي السلام (الجزيرة)

الانسحاب الأميركي

من جانب آخر، قال حمد الله محب إن القوات الأجنبية وافقت على تسليم معداتها العسكرية للجانب الأفغاني بعد انسحابها من البلاد.

وبشأن عملية السلام، رأى مستشار الأمن القومي الأفغاني أن تأجيل مؤتمر إسطنبول -الذي كان من المقرر عقده اليوم- دليل على أن حركة طالبان لا تنوي السلام، وليست لديها خطة واضحة بشأن المفاوضات، بحسب قوله.

كما استبعد محب إطلاق سراح معتقلي طالبان من السجون الأفغانية دون المصالحة وإحلال السلام في أفغانستان.

وفي السياق، عبّر مستشار الأمن القومي الأفغاني عن رفضه تصريحات الخارجية الروسية بخصوص سيطرة مسلحي طالبان على نصف أراضي البلاد.

وأرجئ مؤتمر السلام في إسطنبول -الذي تدعمه الولايات المتحدة- بسبب عدم مشاركة طالبان، ولم يتم تحديد أي موعد جديد لهذه المحادثات، لكن أنقرة قالت إنها ستكون بعد شهر رمضان.

ونقلت شبكة "سي إن إن" (CNN) أمس عن مسؤولين عسكريين أن الانسحاب الأميركي من أفغانستان يجري الآن من خلال سحب المعدات العسكرية، وأن القوات الأميركية ستحتفظ بقدرات عسكرية وستقدم الدعم للقوات الأفغانية.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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