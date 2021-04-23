عيّن مبعوثا خاصا للقرن الأفريقي.. بلينكن قلق من الصراع في تيغراي والتوتر بين إثيوبيا والسودان ونزاع سد النهضة

أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن قلقه من الصراع في إقليم تيغراي الإثيوبي، وتصاعد التوتر بين إثيوبيا والسودان، والنزاع حول سد النهضة.

وشدد بلينكن -في تصريحات له اليوم الجمعة- على أهمية انخراط واشنطن على مستوى رفيع للتخفيف من مخاطر الصراعات في القرن الأفريقي.

وفي السياق، أعلن الوزير الأميركي تعيين الدبلوماسي السابق جيفري فيلتمان مبعوثا خاصا للقرن الأفريقي.

من جهته، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان اليوم إن بلاده تواصل حث إريتريا على سحب قواتها من إثيوبيا.

وأضاف سوليفان أن واشنطن مستعدة للعمل مع حلفائها وشركائها لتعزيز السلام بمنطقة القرن الأفريقي.

وكانت واشنطن رحبت قبل أيام بإعلان أديس أبابا عن انسحاب القوات الإريتيرية من إقليم تيغراي، وقالت إنها تدرس تقارير عن فظاعات ارتكبت هناك خلال العمليات العسكرية التي جرت أواخر العام الماضي ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي كانت تحكم الإقليم.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة إثيوبيا في معالجة أزمة سد النهضة الإثيوبي الذي يثير توترات بين أديس أبابا من جهة، وبين القاهرة والخرطوم من جهة أخرى.