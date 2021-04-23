البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

عيّن مبعوثا خاصا للقرن الأفريقي.. بلينكن قلق من الصراع في تيغراي والتوتر بين إثيوبيا والسودان ونزاع سد النهضة

بلينكن شدد على أهمية انخراط بلاده على مستوى رفيع للتخفيف من مخاطر الصراعات في القرن الأفريقي (رويترز)
بلينكن شدد على أهمية انخراط بلاده على مستوى رفيع للتخفيف من مخاطر الصراعات في القرن الأفريقي (رويترز)
23/4/2021-|آخر تحديث: 23/4/202111:00 PM (مكة المكرمة)

أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن قلقه من الصراع في إقليم تيغراي الإثيوبي، وتصاعد التوتر بين إثيوبيا والسودان، والنزاع حول سد النهضة.

وشدد بلينكن -في تصريحات له اليوم الجمعة- على أهمية انخراط واشنطن على مستوى رفيع للتخفيف من مخاطر الصراعات في القرن الأفريقي.

وفي السياق، أعلن الوزير الأميركي تعيين الدبلوماسي السابق جيفري فيلتمان مبعوثا خاصا للقرن الأفريقي.

من جهته، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان اليوم إن بلاده تواصل حث إريتريا على سحب قواتها من إثيوبيا.

وأضاف سوليفان أن واشنطن مستعدة للعمل مع حلفائها وشركائها لتعزيز السلام بمنطقة القرن الأفريقي.

وكانت واشنطن رحبت قبل أيام بإعلان أديس أبابا عن انسحاب القوات الإريتيرية من إقليم تيغراي، وقالت إنها تدرس تقارير عن فظاعات ارتكبت هناك خلال العمليات العسكرية التي جرت أواخر العام الماضي ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي كانت تحكم الإقليم.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة إثيوبيا في معالجة أزمة سد النهضة الإثيوبي الذي يثير توترات بين أديس أبابا من جهة، وبين القاهرة والخرطوم من جهة أخرى.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

السودان يستبعد خيار الحرب.. إثيوبيا تثق بالحل الأفريقي لأزمة سد النهضة وواشنطن تعرض المساعدة

أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة إثيوبيا في معالجة أزمة سد النهضة، في حين استبعدت الخرطوم خيار الحرب وأكدت أن النقاش يدور حول الخيارات السياسية.

المزيد من سياسة

سوريا.. حريق في ناقلة نفط قبالة ساحل بانياس ودمشق ترجح استهدافها بطائرة مسيرة

صورة نشرتها وكالة الأنباء السورية على حسابها في تويتر للناقلة التي تعرضت لحريق (مواقع التواصل الاجتماعي)

الرئيس الأميركي جو بايدن: أحداث عام 1915 شهدت إبادة جماعية للأرمن خلال العهد العثماني

روسيا تغلق مناطق في البحر الأسود وأوكرنيا تحتج وتتهمها بانتهاك القانون الدولي

"القيصر كونيكوف" إحدى سفن أسطول البحر الأسود الروسي، التي شاركت في المناورات الأخيرة في القرم (وكالة الأنباء الأوروبية)

مأرب.. الجيش اليمني يصد هجمات للحوثيين والوضع الإنساني يزداد تأزما

قوات من الجيش اليمني خلال قصف مواقع للحوثيين في جبهات مأرب (رويترز)
الأكثر قراءة

وفاة الطيار أشرف أبو اليسر بعد حصوله على حكم بتعويضه بـ6 ملايين جنيه من محمد رمضان

أبو اليسر تعرض لأزمة قلبية تسببت في احتجازه داخل الرعاية المركزة لمدة تقارب الشهر قبل وفاته (مواقع التواصل الاجتماعي)

وفاة كل 4 دقائق ونظام صحي يتداعى.. موجة عاتية من كورونا تضرب الهند وحالة تأهب عالمية خوفا من النسخة الهندية المتحورة

مريضان بكورونا يتلقيان العلاج في مستشفى هندي (رويترز)

قبل إلقائها في سلة المهملات.. تعرف على فوائد أكياس الشاي المستعملة

إضافة بضع أكياس من الشاي الأخضر، أو شاي البابونج والياسمين إلى ماء الاستحمام، تضمن لك حَمّاما مريحا للأعصاب (بيكسابي)

"هي حلال كده؟" تعفف سيدة مصرية فقيرة يأسر رواد مواقع التواصل بالوطن العربي

أم سيد لفتت الأنظار برد فعلها على تلقي جائزة مالية كبيرة (مواقع التواصل)