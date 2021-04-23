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سياسة|السعودية

معارك بصرواح والتحالف يعترض 3 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون على مناطق جنوب السعودية

الحوثيون دأبوا على إطلاق طائرات مسيرة مفخخة على مناطق مختلفة في الأراضي السعودية (الجزيرة)
الحوثيون دأبوا على إطلاق طائرات مسيرة مفخخة على مناطق مختلفة في الأراضي السعودية (الجزيرة)
23/4/2021

أفادت وسائل إعلام سعودية فجر اليوم الجمعة بأن التحالف اعترض 3 طائرات من دون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه مناطق في جنوب البلاد، بينها خميس مشيط وجازان.

كما أعلن المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع تنفيذ هجمات بـ3 طائرات مسيرة على أهداف بجنوب السعودية. وقال في تغريدة على تويتر إن سلاح الجو المسير تمكن من تنفيذ عملية هجومية بـ3 طائرات مسيرة، منها طائرتان من نوع قاصف كيه2 استهدفتا مواقع مهمة وحساسة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط.

وأضاف أن طائرة من طراز صماد 3 استهدفت شركة أرامكو في جازان، وأكد أن الإصابة كانت دقيقة وأن هذا الاستهداف "يأتي ردا على استمرار العدوان والحصار"، على حد قوله.

من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام تابعةٌ للحوثيين أن التحالف شن 16 غارة على مواقع في مديرية صرواح غربي محافظة مأرب.

في غضون ذلك، أعلن الجيش اليمني أن قواته المسنودة بالمقاومة الشعبية تخوض معارك ضد الحوثيين في جبهة المَشْجَح التابعةِ لمديرية صرواح.

وذكر المركز الإعلامي للجيش أن سلاح المدفعية دمر عربات تابعة للحوثيين تحمل رشاشات ثقيلة، وأوقع قتلى وجرحى منهم. ولم يذكر ما إذا سقط ضحايا في صفوفه.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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