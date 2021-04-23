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سياسة|يمن

اليمن.. الحوثيون يتهمون السعودية بعرقلة اتفاقيات الأسرى وإيران تنفي دعمهم عسكريا

أسرى تم إطلاق سراحهم من سجن تابع للحوثيين في فبراير/شباط من العام الماضي بأول عملية رسمية لتبادل الأسرى (الجزيرة)
أسرى تم إطلاق سراحهم من سجن تابع للحوثيين في فبراير/شباط من العام الماضي بأول عملية رسمية لتبادل الأسرى (الجزيرة)
23/4/2021

اتهم الحوثيون السعودية بعرقلة اتفاقيات تبادل الأسرى مع الحكومة اليمنية، بينما تبرأت إيران من تصريحات لأحد مسؤوليها عن تقديمها مساعدات عسكرية للحوثيين، في حين تتواصل المعارك في مأرب، مع إطلاق الحوثيين طائرات مسيرة على جنوب السعودية.

وقال مسؤول ملف الأسرى في جماعة الحوثي عبد القادر المرتضى -في تصريحات متلفزة- إن الركود الحاصل في ملف الأسرى يعود إلى رفض من سمّاها "قوى العدوان" الدخول في تبادل شامل للأسرى.

وأضاف أن الرياض منعت كل عمليات التبادل التي تتم بوساطات محلية، وأنها تضع العراقيل أمام تنفيذ الاتفاقات التي تمت برعاية الأمم المتحدة، على حد تعبيره. مشيرا إلى أن الأمم المتحدة عجزت هي الأخرى عن وضع حلول ومقترحات تُقرّب وجهات النظر بين الأطراف المعنية.

من ناحيته، قال رئيس لجنة مفاوضات الأسرى في الحكومة اليمنية هادي هيج إن مبدأ تبادل الكل مقابل الكل هو مفتاح تجاوز ما سمّاها إشكالات الانتقاء في موضوع ملف الأسرى.

وأضاف -في تغريدة له- أن هناك حاجة لآلية واضحة من مكتب المبعوث الأممي مارتن غريفيث، وأن الحكومة اليمنية جاهزة لتنفيذ هذه الخطوة خلال شهر رمضان الحالي.

موقف إيران

وفي موضوع آخر، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن تصريحات رستم قاسمي المساعد الاقتصادي لقائد فيلق القدس الإيراني -التي ذكر فيها أن إيران تقدم مساعدات عسكرية لليمن ولديها مستشارون عسكريون هناك- تتنافى مع الواقع ومع سياسة إيران تجاه الأزمة اليمنية.

وأكد بيان للوزارة أن المراجع الرسمية هي التي تعبّر عن مواقف وسياسات البلاد تجاه القضايا المهمة، مضيفة أن الدعم الإيراني لليمن هو دعم سياسي، وأن طهران تؤيد الحل السياسي للأزمة اليمنية وتساند جهود الأمم المتحدة في هذا المجال.

مقاتلون من الجيش اليمني والمقاومة في جبهات القتال بمأرب (الجزيرة)

معارك وعمليات

على الصعيد الميداني، أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن التحالف شن 16 غارة على مواقع في مديرية صرواح غربي محافظة مأرب، تزامنا مع إعلان الجيش اليمني عن معارك ضد الحوثيين في جبهة المشجح بصرواح، وأنه حقق مكاسب ميدانية وأوقع قتلى وجرحى من مقاتلي الجماعة.

وأفادت وسائل إعلام سعودية فجر اليوم الجمعة أن التحالف اعترض 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه جنوب المملكة، كما أعلنت الجماعة استهداف موقع عسكري "مهم" في قاعدة الملك خالد الجوية السعودية في خميس مشيط بطائرة مسيرة.

وسبق أن أعلنت الجماعة أيضا تنفيذ عملية هجومية بـ3 طائرات مسيرة، اثنتان على قاعدة الملك خالد، والأخرى على منشأة لشركة أرامكو النفطية في جازان.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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