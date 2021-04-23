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سياسة|تركيا

قبل يوم من إعلان أميركي مرتقب بشأن "إبادة الأرمن".. بايدن وأردوغان يتفقان على عقد لقاء بينهما خلال قمة الناتو المقبلة

بايدن عبّر -خلال الاتصال الهاتفي مع أردوغان- عن رغبته في إقامة علاقات بناءة بين البلدين (الفرنسية)
بايدن عبّر -خلال الاتصال الهاتفي مع أردوغان- عن رغبته في إقامة علاقات بناءة بين البلدين (الفرنسية)
23/4/2021-|آخر تحديث: 23/4/202110:47 PM (مكة المكرمة)

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره التركي رجب طيب أردوغان اتفقا -في اتصال هاتفي اليوم الجمعة- على عقد لقاء بينهما خلال قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" (NATO) المرتقبة في يونيو/حزيران المقبل ببروكسل لبحث القضايا الثنائية والإقليمية.

وقالت الرئاسة الأميركية -في بيان لها- إن بايدن عبّر خلال المحادثة الهاتفية عن اهتمامه بإقامة علاقات ثنائية بناءة، مع مساحات موسعة من التعاون بين بلديهما، وإدارة فاعلة للخلافات بين الجانبين.

من جهتها، قالت الرئاسة التركية إن أردوغان وبايدن اتفقا على أهمية العمل المشترك لتوسيع التعاون بين تركيا والولايات المتحدة.

كما أكدت الرئاسة التركية أنهما اتفقا على عقد لقاء ثنائي على هامش قمة حلف الناتو المقبلة في بروكسل.

ويأتي الاتصال الهاتفي -وهو الأول منذ تولي بايدن منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الماضي- قبل يوم من إعلان مرتقب للرئيس الأميركي بشأن ما تسميه واشنطن "إبادة الأرمن" أثناء الحرب العالمية الأولى.

وتحدثت الخارجية الأميركية اليوم عن إعلان مرتقب يوم غد السبت بشأن هذه المسألة التي تشكل إحدى نقاط الخلاف بين واشنطن وأنقرة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أن بلاده ستواصل الدفاع عما وصفها بالحقائق ضد الذين يقفون -لأسباب سياسية- وراء الافتراءات، في إشارة إلى المزاعم بشأن ما يوصف بإبادة الأرمن على يد الدولة العثمانية.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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