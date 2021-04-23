اعتراف متبادل ببرامج تطعيم كورونا يسهل السفر بين إسرائيل والبحرين

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية الخميس إن إسرائيل والبحرين اتفقتا على الاعتراف المتبادل ببرامج التطعيم من فيروس كورونا (كوفيد-19) لكل منهما، والسماح للذين تلقوا جرعات اللقاح بالسفر دون قيود بين البلدين.

وقالت الوزارة إن هذا الإجراء سيساعد في تعزيز السياحة والتجارة والعلاقات الاقتصادية بين الدولتين بعد توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بينهما برعاية الولايات المتحدة في العام الماضي.

ولم تقدم الوزارة تفاصيل بشأن موعد بدء هذا الترتيب الجديد مع البحرين، لكنها قالت إنها ستتوصل لاتفاقات مماثلة مع دول أخرى قريبا.

من جهتها، قالت وكالة أنباء البحرين إن المنامة وتل أبيب توصلتا إلى اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل بالتطعيم والجواز الأخضر، وقالت إن هذه "الاتفاقية تعد الأولى من نوعها بين البلدين، وتمثل سابقة عالمية لاتفاقية ثنائية للاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم".

وأضافت الوكالة أنه تم التوصل إلى هذه الاتفاقية بعد مباحثات بين البحرين وإسرائيل جرت خلال الأسابيع الأخيرة، برئاسة وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني ونظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، فضلا عن اتصالات بين السفارة الإسرائيلية في البحرين ووزارتي الخارجية والصحة في كلا البلدين.

وتابعت الوكالة "وفقا للاتفاقية، سيتم إعفاء الأشخاص الحاصلين على التطعيم في كلا البلدين ممن تلقوا تطعيما معترفا به في البلد الآخر من الحجر الصحي، وسيتمكنون أيضا من دخول الأماكن التي تتطلب "جواز سفر أخضر". وسوف يتم في المرحلة الثانية إجراء الترتيبات للأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاح غير معترف به من قبل إحدى الدولتين".

واعتبرت الوكالة أن هذه الاتفاقية "ستسهل بشكل كبير الدخول إلى كلا البلدين"، وسوف "تسهم في تعزيز العلاقات السياحية والتجارية والاقتصادية بينهما".