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سياسة|إندونيسيا

على متنها 53 شخصا.. إندونيسيا تكثف عمليات البحث عن غواصة مفقودة ومخاوف من نفاد الأكسجين

غواصة تابعة للبحرية الإندونيسية (رويترز)
غواصة تابعة للبحرية الإندونيسية (رويترز)
23/4/2021

تكثف إندونيسيا اليوم الجمعة عمليات البحث عن غواصة عسكرية فقدت قبالة جزيرة بالي وعلى متنها 53 شخصا، في حين أرسل الجيش الأميركي قوة عسكرية للمشاركة في جهود البحث عن الغواصة المفقودة.

وفقد الاتصال بالغواصة "كيه آر آي نانجالا402" ألمانية الصنع على بعد حوالي 95 كيلومترا شمالي بالي في الساعات الأولى من صباح أول أمس الأربعاء خلال تدريبات على هجوم بالطوربيدات شارك فيه أفراد الطاقم البالغ عددهم 53.

وذكر مسؤول عسكري أن قائد أسطول الغواصات الإندونيسي هاري سيتياوان من بين 4 أشخاص على متن الغواصة ليسوا من أفراد الطاقم العاديين.

وتتركز عمليات البحث عن الغواصة المفقودة حول بقعة نفطية شوهدت شمالي جزيرة بالي، حيث كانت الغواصة طافية للمرة الأخيرة قبل أن تغوص تحت سطح الماء وفقا للبحرية الإندونيسية.

وأشارت البحرية إلى أنه يعتقد أن الغواصة توجد حاليا على عمق يتراوح بين 600 و700 متر تحت الماء رغم أنها مصممة للغوص إلى أعماق تتراوح بين 250 و500 متر فقط.

سلامة الطاقم

وقال الرئيس جوكو ويدودو في وقت متأخر الليلة الماضية "الأولوية الرئيسية هي سلامة أفراد الطاقم البالغ عددهم 53″، ودعا إلى بذل كل الجهود للعثور على الغواصة المفقودة التي يبلغ عمرها 44 عاما.

ووفقا للمتحدث باسم القوات المسلحة أحمد رياض، فقد نشر الجيش 21 سفينة حربية، من بينها الغواصة "كيه آر آي ألوجورو" ضمن عملية واسعة للبحث عن الغواصة.

وأكد رياض في مؤتمر صحفي أن السفن الحربية تدعمها عدة سفن مدنية، إحداها مجهزة بتقنية السونار للكشف عن الأجسام تحت الماء، ومركبات تعمل بالتحكم عن بعد.

وقال إن سنغافورة وماليزيا وأستراليا والهند والولايات المتحدة سترسل أيضا سفن إنقاذ وطائرات لدعم عمليات البحث.

وأوضحت البحرية أمس الخميس أن الأكسجين الموجود على متن الغواصة قد يستمر حتى وقت مبكر من يوم غد السبت.

وقال رئيس أركان البحرية الإندونيسية الأدميرال يودو مارجونو "إنه في حال حدوث عطل كهربائي يمكن أن يستمر مخزون الأكسجين لمدة 72 ساعة تقريبا".

وأضاف يمكن أن يستمر حتى الساعة الثالثة من صباح يوم غد، ونأمل في أن نتمكن من العثور على الغواصة قبل نفاد مخزون الأكسجين.

وقال مارجونو في مؤتمر صحفي "نأمل ألا ينفد الأكسجين قبل العثور عليهم".

دعم أميركي

بدوره، أعلن البنتاغون أمس أن الجيش الأميركي سيرسل قوة عسكرية محمولة جوا لمساعدة إندونيسيا في العثور على الغواصة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في بيان إن "وزارة الدفاع الأميركية تشعر بحزن عميق لفقدان أثر الغواصة الإندونيسية خلال مشاركتها في تدريبات عسكرية".

وأضاف أنه بناء على دعوة من الحكومة الإندونيسية سنرسل عسكريين محمولين جوا للمساعدة في البحث عن الغواصة المفقودة.

وأوضح المتحدث أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن سيتحدث اليوم الجمعة مع نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو، لمناقشة وسائل أخرى يمكن أن توفرها الولايات المتحدة للمساعدة في العثور على الغواصة.

ووفقا لوزارة الدفاع، فقد شيدت الغواصة -التي تزن 1395 طنا- في ألمانيا عام 1977، وانضمت للأسطول الإندونيسي في 1981، وخضعت لصيانة استغرقت عامين انتهت في 2012 في كوريا الجنوبية.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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