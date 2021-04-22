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"لتجنب الموت".. أطباء نافالني يطالبونه بوقف إضرابه عن الطعام فورا

أليكسي نافالني أبرز معارض للرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
أليكسي نافالني أبرز معارض للرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
22/4/2021

تلقى المعارض الروسي أليكسي نافالني نصيحة من 5 أطباء بضرورة إنهاء إضرابه عن الطعام فورا، قائلين إنهم يخشون موته أو "أضرارًا كبيرة" بصحته، في حال واصل امتناعه عن الأكل.

ووُصف الأطباء الخمسة بأنهم مقرّبون من المعارض الروسي، ومن بينهم طبيبته الشخصية أناستاسيا فاسيلييفا.

وجاء في رسالة وقعوها "كأطباء معالجين، ندعو أليكسي نافالني ونطلب منه أن ينهي فورًا إضرابه عن الطعام بهدف الحفاظ على حياته وصحّته".

وأكد الأطباء أنه سُمح لهم بالاطلاع على نتائج التحاليل التي أُجريت للمعارض منذ نقله في بداية الأسبوع إلى مستشفى للسجناء الذين يعانون مرض السلّ.

وأضاف الأطباء أن "مواصلة الامتناع عن الأكل يمكن أن تضرّ كثيرا بصحة أليكسي نافالني وقد تؤدي إلى النتيجة الأشدّ حزنًا وهي الموت".

وأشاروا بوجه خاص إلى أن المعارض يعاني "أعراض فشل كلوي وعوارض عصبية شديدة ونقصا حادّا للصوديوم في الدم".

ودعوا السلطات لإعطائهم حق الوصول إلى نافالني ونقله إلى مستشفى في موسكو، حيث يمكن أن يتلقى "الرعاية المناسبة".

المصدر : الفرنسية

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