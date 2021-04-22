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سياسة|لبنان

بعد لقائه البابا فرانشيسكو.. الحريري: فريق سياسي محلي يعطل تشكيل الحكومة ويريد انهيار لبنان

ما زال لبنان يعاني من أثر انفجار كيميائي ضخم في مرفأ بيروت العام الماضي أدى لمقتل مئتي شخص وأحدث أضرارا بمليارات الدولارات مما زاد من ضعف اقتصاد متداع بالفعل.

البابا فرانشيسكو حث المجتمع الدولي على مساعدة لبنان في النهوض من عثرته (رويترز)
البابا فرانشيسكو حث المجتمع الدولي على مساعدة لبنان في النهوض من عثرته (رويترز)
22/4/2021

قال رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري إن ثمة مشاكل خارجية تتعلق برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وحلفائه تحول دون تشكيل الحكومة.

وأضاف الحريري -بعد لقائه البابا فرانشيسكو في الفاتيكان- أن هناك فريقا سياسيا لبنانيا يعطل تشكيل الحكومة، وأن هناك أطرافا محلية تريد انهيار لبنان للحفاظ على مصالحها السياسية.

من جانبه، وعد البابا فرانشيسكو رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري اليوم الخميس بأن يزور لبنان، لكن ليس قبل أن تنحّي القوى السياسية خلافاتها جانبا من أجل صالح البلاد.

وقال الفاتيكان إن الحريري، الذي سيجتمع كذلك مع زعماء إيطاليا خلال زيارة قصيرة للبلاد، أجرى محادثات مع البابا استمرت نحو نصف الساعة.

ساسة منقسمون

وقال الحريري للتلفزيون اللبناني بعد ذلك إن البابا سيزور البلاد لكن بعد أن يتمكن الساسة المنقسمون من الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة.

وأضاف "قداسة البابا سيزور لبنان لكن بعد تشكيل الحكومة، وشرحت لقداسة البابا فرانشيسكو المشاكل التي نعاني منها وطلبت من قداسته مساعدة".

وتابع "هذه رسالة إلى اللبنانيين بأنه علينا أن نشكل حكومة لكي تجتمع جميع القوى والدول لمساعدتنا ونتمكن من النهوض بلبنان مع أصدقائنا".

وجاء في بيان الفاتيكان أن البابا أراد خلال اللقاء، الذي استمر 30 دقيقة تقريبا، أن يؤكد مجدّدا قربه من الشعب اللبناني الذي يعيش مرحلة تتميز بصعوبة كبيرة وعدم يقين، كما ذكَّر بمسؤولية القوى السياسة كافة التي "عليها الالتزام بشكل عاجل لصالح الأمة".

واستقال الحريري، الذي تولى رئاسة الوزراء 3 مرات، في 2019 بعد احتجاجات على النخبة الحاكمة التي حمّلها المتظاهرون المسؤولية عن إغراق البلاد في أزمة.

وكُلف مرة أخرى بتشكيل الوزارة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنه ظل مختلفا مع الرئيس ميشال عون، ولم يتمكن من تشكيل حكومة جديدة.

المصدر : وكالات

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