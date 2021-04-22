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سياسة|السعودية

التحالف يدمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون على قاعدة عسكرية جنوبي السعودية

وسائل إعلام تابعة للحوثيين قالت إن طائرات التحالف شنت 4 غارات على صعدة

الحوثيون قالوا إنهم قصفوا "هدفا مهما" في قاعدة الملك خالد بطائرة مسيرة (الجزيرة)
الحوثيون قالوا إنهم قصفوا "هدفا مهما" في قاعدة الملك خالد بطائرة مسيرة (الجزيرة)
22/4/2021

قالت وسائل إعلام رسمية في السعودية اليوم الخميس إن التحالف بقيادة المملكة اعترض ودمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من اليمن باتجاه مدينة خميس مشيط (جنوبي السعودية).

وذكر المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي العميد يحيى سريع -على تويتر- أن الحوثيين أطلقوا طائرة مسيرة صوب قاعدة عسكرية في خميس مشيط.

وأضاف سريع أنه تم قصف هدف وصفه بـ"المهم" في قاعدة الملك خالد الجوية (جنوبي السعودية) بطائرة مسيرة.

وكانت وسائل إعلام تابعة للحوثيين قالت إن طائرات التحالف شنت 4 غارات على منطقة الفرع بمديرية كِتاف بمحافظة صعدة (شمال غرب العاصمة صنعاء).

أكبر تهديد للسلام

وفي السياق، قال المبعوث الأميركي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ إن هناك قبولا أكبر لدورٍ بارز للحوثيين في الحكومة بعد إنهاء الصراع.

وفي تصريحات خلال جلسة استماع للجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس النواب الأميركي، أضاف ليندركينغ أن السعودية والحكومة اليمنية تريدان وقفا شاملا لإطلاق النار.

وشدد على أن هجوم الحوثيين على مأرب يمثل أكبر تهديد لجهود السلام في اليمن، على حد وصفه، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على السعودية والحكومة اليمنية للتأكد من اتخاذهما الخطوات الضرورية لإنهاء الصراع بطريقة مسؤولة وتخفيف الأزمة الإنسانية.

وأضاف "نحتاج إلى مزيد من العمل لدفع الحوثيين إلى وضع أسلحتهم والتنازل من أجل إحلال السلام".

ورحب المبعوث الأميركي بأداء إيران ما سماه "دورا بناء" في حل الصراع باليمن "إذا كانت على استعداد للقيام بهذا الدور"، وقال إنه لم ير أي مؤشر على أداء إيران هذا الدور.

المصدر : الجزيرة + رويترز

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