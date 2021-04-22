اتهام روسيا بتدبيرها.. تسريب معلومات عن هجمات بأسلحة غامضة ضد جنود أميركيين

نقل موقع بوليتيكو أن مسؤولين في البنتاغون أطلعوا كبار المشرعين الأميركيين على معلومات تتعلق بوقوف روسيا خلف هجمات أصابت أميركيين العام الماضي.

ووفق الموقع، فإن هذه الهجمات نفذت بأسلحة غامضة "ويعتقد أن روسيا تقف وراءها".

ومن بين هذه الهجمات إصابة جنود أميركيين في سوريا، وحادثة وقعت في خريف 2020 وظهرت فيها أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا على عدد من الجنود.

وأشار موقع بوليتيكو إلى أن المتحدث باسم البنتاغون رفض التعليق على هذه التقارير وعلى الإحاطة المقدمة إلى أعضاء الكونغرس.

وقال إن الوزارة ليست على علم بهجمات الطاقة الموجهة ضد القوات الأميركية في سوريا.

ويعدّ هذا التحقيق جزءا من تحقيق أوسع عن أعراض غامضة شكا منها بعض العاملين الأميركيين في الخارج.

وبدأت هذه الأعراض عام 2016 عندما شكا موظفون عاملون في السفارة الأميركية في هافانا طنينا حادّا وصداعا وإرهاقا بعد الاشتباه بتعرضهم لأصوات حادّة.