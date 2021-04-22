ماذا تفعل الشرطة المصرية بأسر المتهمين؟.. مسلسل "الاختيار 2" يواصل إثارة الجدل

من جديد عاد مسلسل "الاختيار 2" ليثير ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وذلك بعد مشهد لأحد أبطال المسلسل نفى فيه قيام الشرطة المصرية باستهداف أُسر المتهمين والمطلوبين، وهو ما أثار موجة واسعة من الغضب الممزوج بالسخرية.

وفي هذا المشهد ظهرت إحدى المتهمات وهي تطلب من ضابط أمن الدولة -الذي يقوم بدوره النجم كريم عبد العزيز- أن يعدها بعدم حدوث مكروه لأسرتها، فتقول له "إوعدني الأول أبويا وأمي وإخواتي ميحصلهمش حاجة"، فكان رد ضابط أمن الدولة "احنا مالنا ومال أهلك.. إحنا بنحاسب اللي بيغلط بس إنما أهلك في عينينا ونحميهم كمان".

المشهد أثار غضب وسخرية المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل الحوادث المتكررة للقبض على أسر معتقلين أو مطلوبين للضغط عليهم لتسليم أنفسهم، أو التوقف عن أنشطة لا ترغب فيها السلطة المصرية.

وتبارى ناشطون بمواقع التواصل في ذكر نماذج شهيرة أبرزها علا ابنة العلامة يوسف القرضاوي، وزوجها حسام خلف القابعَين في السجن منذ ما يقرب من 4 أعوام، فيما يبدو انتقاما من الشيخ القرضاوي الذي يناصبه النظام المصري العداء.

وتضمنت الأمثلة أيضا ابنة خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وكذلك القبض على أقارب الناشط محمد سلطان، بعد قيامه برفع قضية ضد حازم الببلاوي -رئيس وزراء مصر السابق- أمام القضاء الأميركي، قبل أن تفرج عنهم السلطات المصرية، بالتزامن مع قدوم الرئيس جو بايدن للسلطة في الولايات المتحدة.

ويوجد أمثلة أخرى ذكرها المتابعون؛ منها القبض على أشقاء الإعلاميين المعارضين للضغط عليهم كي يتوقفوا عن انتقاد النظام المصري، وهو ما حدث مع الإعلاميين معتز مطر ومحمد ناصر وسامي كمال الدين وهشام عبد الله، إضافة إلى اليوتيوبر الشهير عبد الله الشريف والحقوقي هيثم أبو خليل الذي تم القبض على شقيقه عمرو أبو خليل استشاري الطب النفسي دون جريرة، وتوفى لاحقا في السجن.

كما قام عدد من الشباب والنشطاء -الذين تم القبض على أفراد أسرهم- بنشر المشهد مقترنا بحكايات اعتقال أشخاص من ذويهم، وتلفيق التهم لهم، بسبب نشاطهم المعارض للنظام المصري.

والدكتور عمرو أبوخليل

كان مالكم وماله وكل جريمته إنه شقيقي؟

وهو إستشاري الطب النفسي النابه

كان في عينيكم وحميتوه؟

ولا إعتقلتوه وعذبتوه بالكهرباء ورحلتوه القاهرة ووضعتوه54يوم إنفرادي في أسوأ تأديب في العنصر بالعقرب ومنعتم عنه العلاج

و قتلتوه

ملعون كذبكم في كل كتاب ودين#الإختيار pic.twitter.com/o7Y00CkKKt — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) April 21, 2021

ولما النظام حلو كدة

أومال مين إللي بيعتقل أهالي المعارضين وبينكل بيهم؟!

اعتقلتوا اخو سامي كمال الدين ليه

ولفقتوله قضية ؟؟!!

اعتقلتوا بنت الشيخ القرضاوي و زوجها ليه؟

اعتقلتوا اخوات معتز مطر و محمد ناصر ليه؟

و غيرهم كتير#العسكر_كدابين #بتضحكوا_على_مين !!!#الحرية_لرياض_كمال_الدين pic.twitter.com/LZXewYzQnJ — Israa Elhakeem (@Israaelhakeem2) April 21, 2021

210 يوما على اعتقال شقيقي رياض كمال الدين أخفوه قسريًا لمدة 120 يومًا في مبنى الأمن الوطني ثم لفقوا له تهمة الإنتماء لجماعة إرهابية في القضية 955 لسنة 2020حصر أمن دولة عليا،كل هذا لأني شقيقه ولأني أعارض السيسي

إلى متى تستخدم أهالينا رهائن @AlsisiOfficial#الحرية_لرياض_كمال_الدين pic.twitter.com/dRrXWqXima — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) April 17, 2021

وانا أعييييط

يجيبولي سندوتشات أكلها وأعيط

بيبسي كولا أشربها وأعيط pic.twitter.com/iZfPZjR72w — Amr Bakly عمرو بقلي (@ABakly) April 22, 2021

انا : هههههههههه

اخوات معتز مطر : ههههههههههه

ولاد عم محمد سلطان : هههههههههههه

ابن محمد مرسي : هههههههههههه

ابن البلتاجي : هههههههههههه

بنت خيرت الشاطر : هههههههههههههه

الحطابين في جبال : هههههههههههه

الفلاحين في مزارعهم : ههههههههههههه

العجائز حول نار المدفأة : ههههههههههههه pic.twitter.com/C1Grp3G1Ks — Armed with Pride (@Citizn007) April 22, 2021

المسلسل ده لذيذ جدا بأمارة ايه

بأماة اخوات الاعلامى معتز مطر ولا وابن البلتاجى ولا اولاد الشيخ القرضاوي ولا اخوات الفنان هشام عبدالله ولا الصحفى الصياد وزوجته ولا بنت الشاطر وغيرهم آلاف

ولا مين ولا مين

.. ..ياسلام ياسلام يا بلد الكلام pic.twitter.com/2GYUdz54F5 — جمهورية عليه العوض (@AAlwishe) April 21, 2021

وعبّر ناشطون عن اعتقادهم بأن النظام المصري استهدف من إنتاج الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار" تزييف التاريخ وشيطنة المعارضة وتغيير الصورة الذهنية عن الجيش والشرطة، وتعزيز سلطة النظام في ظل مؤشرات حول تراجع شعبيته.

وتلقى بطل المسلسل كريم عبد العزيز جانبا كبيرا من هجوم مواقع التواصل، حيث تداول نشطاء مشهدا سابقا له في مسلسل "الهروب" -الذي تم إنتاجه في أعقاب ثورة يناير- تحدث فيه بلسان المظلومين الذين يواجهون ضابط أمن الدولة، وعدّد فيه المظالم التي يتعرض لها المواطنون في مواجهة ظلم الجهاز الأمني.

كريم عبدالعزيز من مسلسل الهروب بس طبعا بيتر ميمي مش هيعرف يعيد الكلام دا 😅 pic.twitter.com/sDgrie6YwW — راشد بس (@thatRASHED) April 17, 2021

المشكله كريم عبدالعزيز نفسه اما كان عامل مسلسل الهروب لما هرب من امن الدولة مسكوا ابوه مكانه 😂 pic.twitter.com/WS7OKvgg0X — أَسْـمَـآ خَالِـد🎀 (@asma78999) April 22, 2021

كريم عبدالعزيز فى ٢٠١٢ بطل مسلسل الهروب اللى بيتكلم عن قمع الشرطه و وساخة الاجهزة الامنية المصريه.

كريم عبدالعزيز فى ٢٠٢١ بطل مسلسل بيتكلم عن جدعنة الاجهزة الامنية المصريه

اللى يتجوز امى اقوله ياعمى 😁 pic.twitter.com/acVXMfvStL — 🇦🇹🏹Maged♥️Fawzy🏹🇦🇹 (@fawzy_majed) April 17, 2021

جماعة كريم عبدالعزيز كان عامل مسلسل بعد الثورة عن وساخة ظباط أمن الدولة والشاب المصري المتشرد وغيرهم إلى عمل قصة خالد سعيد وطلعوا ركبوا الثورة وفجأة أمن الدولة بقى كيوت!! الي هو اوسخ ما انجبه نظام مبارك وعصابته.. كوميديا سوداء 🙊🙊🤣 — SAMAR AMR 🇵🇸🇪🇬 (@Samaramr9883) April 17, 2021

جدير بالذكر أن مسلسل "الاختيار 2" يذاع على عدد من القنوات الفضائية المصرية والعربية، وهو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "سينرجي"(Synergy) التي تعد بمثابة الذراع الإعلامي للمخابرات المصرية.

وقد أثار المسلسل جدلا كبيرا في مصر واعتبره كثير من المتابعين والنشطاء محاولة لتغيير التاريخ وتزويره عن طريق الدراما عبر ترسيخ روايات غير حقيقية لعدة أحداث؛ من بينها الفض الدموي لاعتصام ميدان رابعة العدوية في أغسطس/آب 2013 وما أعقبه من أحداث.