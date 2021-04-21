ماكينزي: واشنطن تعمل على دمج إسرائيل في القيادة الوسطى الأميركية

في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، زار ماكينزي إسرائيل، وأجرى تقييما إستراتيجيا مع رئيس هيئة الأركان العامة، وبحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة التهديدات المستجدة.

أكد قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال كينيث ماكينزي أن بلاده ستعمل خلال الأشهر المقبلة على خطة دقيقة لإدماج إسرائيل في القيادة الوسطى، مع الحفاظ على علاقة تل أبيب مع دول غرب أوروبا.

وبيّن أن إسرائيل تقوم بأغلب أعمالها مع الولايات المتحدة عبر القيادة الوسطى، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية طورت روابط مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) والأوروبيين، متحدثا عن التهديدات التي تواجهها إسرائيل.

وأكد ماكينزي أن من المهم أن تكون لإسرائيل فرصة لتطوير علاقاتها مع الدول العربية، وهذه من الأسباب لضمها إلى القيادة.

وفي نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، زار ماكينزي إسرائيل، وأجرى تقييما إستراتيجيا مع رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال أفيف كوخافي، كما بحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة التهديدات المستجدة.

وفي تعليقه على زيارة ماكينزي، قال كوخافي إن العلاقات العسكرية والإستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل على مدى السنوات، تعدّ مكونا أساسيا في ترسيخ الأمن القومي لإسرائيل وتفوقها على أعدائها"، بحسب بيان الجيش الإسرائيلي.