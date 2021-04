تتقدم إشكالية التدخلات السياسية بالقضاء على المشهد اللبناني، لتكمن الخطورة -برأي كثيرين- في أن أزمات البلاد تزعزع تماسك السلطة القضائية، وتفقد ثقة اللبنانيين بقدرتها على محاسبة من تسبب بهذا الانهيار التاريخي لبلدهم.

وبعد انسداد سبل تشكيل حكومة إنقاذية وفقا للمبادرة الفرنسية، يستمر التصعيد بين فريقي رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ليصل إلى الساحة القضائية.

وقبل أيام، أصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، قرارا يقضي بكف يدّ المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون عن عملها، عبر تعديل جدول توزيع الأعمال لدى النيابة العامة في جبل لبنان، وحصرها في 3 محامين عامين، ومن بينهم القاضي سامر لشيع الذي أوكله بمتابعة الجرائم المالية المهمة.

لكن القرار دفع القاضية عون إلى التصعيد، مستكملةً التحقيق في الملفات التي سُحبت من بين يديها، فاقتحمت مرتين مكاتب شركة "مكتف" للصيرفة وشحن الأموال، مطالبة بتسلم بياناتها للتحقق من عمليات تحويل أموال إلى الخارج من قبل شخصيات لبنانية ومصارف محلية.

وهكذا، تطور الأمر إلى مواجهة فريقين في الشارع: الأول يدعم القاضية عون من أنصار التيار الوطني الحر (برئاسة جبران باسيل صهر الرئيس ميشال عون)، والثاني يدعم القاضي عويدات من أنصار تيار المستقبل (برئاسة الحريري).

وبعد أن وصفها كثيرون بـ"القاضية المتمردة"، اجتمع مجلس القضاء الأعلى مرتين للبحث بشأنها، وأصدر بيانا بعد الاستماع لإفادتها، يوم الثلاثاء، أكد فيه أن ما يحصل ليس صراعا بين النائب العام التمييزي والنائب العام الاستئنافي، ولا بين تيارين كما يصوّره البعض.

وقرر مجلس القضاء "الطلب من هيئة التفتيش القضائي إجراء المقتضى، وثانيًا، الطلب من القاضية عون الالتزام بقرار القاضي عويدات".

وعليه، أصبح ملف القاضية عون لدى التفتيش القضائي، ومن المفترض دراسة وقائعه لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.

وسبق أن ادعت القاضية عون على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس مجلس إدارة مصرف "إس جي بي إل" (SGBL) أنطوان صحناوي، بجرائم تهريب الأموال إلى الخارج، والتلاعب بسعر صرف الدولار، وضرب العملة الوطنية.

وهنا، يرى مراقبون أن هذه الملفات تأخذ بعدا سياسيا بمسارين متناقضين: الأول، فريق رئيس الجمهورية يدفع بعض القضاة المحسوبين عليه لفتح ملفات فساد ترتبط بخصومه السياسيين، بهدف إدانتهم وتبرئة نفسه، وتحظى بتأييد شعبي كاستعادة الأموال المنهوبة والتدقيق الجنائي. والثاني، فريق رئيس الحكومة المكلف وحلفائه، ويسعى لوقف مسار أي تحقيق بهذا الشأن، على قاعدة أنها تحقيقات انتقائية وتتغاضى عن تورط فريق عون بملفات فساد كبيرة مرتبطة بالمالية العامة.

وكان لافتا موقف وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم التي ساوت بين جميع القضاة، واعتبرت أن كل القضاء تابع لمرجعيات سياسية، وطالبت هيئة التفتيش القضائي بأن تضع يدها على الملف.

أما "نادي القضاة" -وهو تجمع لقضاة مستقلين- فوجّه سهامه للقاضيين عون وعويدات سواسية، واعتبر أن ثمة "وضعية سوريالية سببها ارتهان بعض القضاة"، وقال "اختلفت أدوات الارتهان وكيفية استثماره، إنما النتيجة واحدة، فقدان الثقة بالقضاء".

لكن فريقي باسيل والحريري، ينفيان تبعية القاضيين لهما.

