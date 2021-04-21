البث الحي
سياسة

بعد مطالبات ومباحثات.. كوريا الجنوبية تفرج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة بسبب العقوبات

البنك المركزي وسط سول عاصمة كوريا الجنوبية (رويترز)
البنك المركزي وسط سول عاصمة كوريا الجنوبية (رويترز)
21/4/2021

أعلن مصدر إيراني أن كوريا الجنوبية أفرجت عن 30 مليون دولار من الأموال الإيرانية المجمدة لديها بسبب العقوبات، والبالغ مجموعها نحو 7 مليارات دولار، وذلك بعدما أفرجت طهران عن ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية كانت محتجزة منذ مطلع العام.

وقال رئيس الغرفة التجارية المشتركة بين إيران وكوريا الجنوبية إن سول أفرجت عن 30 مليون دولار من الأموال الإيرانية المجمدة لدى مصارفها، موضحا أن طهران استفادت من هذا المبلغ لشراء لقاحات لفيروس كورونا.

وأضاف أنه كان من المقرر أن تدفع كوريا الجنوبية مليار دولار من أموال إيران المحتجزة لديها، لكنه لم يتحقق الأمر حتى الآن.

وقام رئيس الوزراء الكوري الجنوبي تشونغ سي كيون بزيارة إلى إيران قبل 10 أيام، وبحث مع مسؤولين إيرانيين قضية الأصول الإيرانية المجمدة لدى بنكيْن كوريين جنوبيين.

وأعلنت سول الجمعة أن إيران أفرجت عن ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية كان الحرس الثوري الإيراني احتجزها في مياه الخليج مع طاقمها المكون من 20 بحارا من عدة جنسيات في يناير/كانون الثاني الماضي.

ومع أن إيران بررت احتجاز الناقلة بانتهاكها "قوانين البيئة البحرية"، لكن مصادر غربية اعتبرت أن الهدف هو الضغط على سول للإفراج عن المليارات المجمدة.

وفي وقت سابق، قالت سول إنها توصلت مع طهران الشهر الماضي إلى اتفاق يتيح الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة البالغة 7 مليارات دولار، مشيرة إلى أن وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ يحتاج إلى ضوء أخضر أميركي، لكن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن علق بالقول إن الإفراج عن أي أموال إيرانية مجمدة بموجب العقوبات الأميركية لا يمكن أن يتم قبل أن تعود طهران إلى الالتزام التام بالاتفاق النووي.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

خط أحمر لدى بوتين.. ما إستراتيجية بايدن في أوكرانيا

مناورات عسكرية للانفصاليين الموالين لروسيا قرب مدينة جورليفكا الخاضعة لسيطرتهم في شرق أوكرانيا (الأوروبية)

ماذا تفعل الشرطة المصرية بأسر المتهمين؟.. مسلسل "الاختيار 2" يواصل إثارة الجدل

ناشطون اتهموا مسلسل الاختيار بمحاولة تزوير التاريخ عبر الدراما (مواقع التواصل)

"إذا صمتت أنا فمن سيتحدث؟".. معركة المصرية ليلى سويف من أجل السجناء السياسيين

سجن طرة أحد أكبر السجون التي شهدت التعذيب بمصر (الفرنسية)

دول الجوار تدعم والمعارضة ترفض.. ديبي الابن يكشف عن ملامح قيادته لتشاد في المرحلة الانتقالية

الجيش التشادي فقد السيطرة على مدن عدة في أثناء معاركه مع الحركات المتمردة (الأناضول)
الأكثر قراءة

البطاطس المقرمشة القاتلة.. السم اللذيذ الذي تطعمه لأطفالك

الحرس الثوري: تل أبيب تتكتم على ما جرى.. إسرائيل تعترف بالفشل بالتصدي لصاروخ سقط قرب مفاعل ديمونة

(الجزيرة)

خدعة تاريخ الصلاحية.. هل تدفعنا الشركات للتخلُّص من طعامنا قبل أن يفسد؟

حين أكل المصريون لحوم البشر.. ماذا حدث حين جفَّ النيل قبل ألف عام؟