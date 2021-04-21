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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

القضاء الأميركي يدين الشرطي المتسبب في مقتل فلويد وبايدن يرحب

رسم يمثل تقييد الشرطي في المحكمة بعد إعلان الحكم بإدانته (رويترز)
رسم يمثل تقييد الشرطي في المحكمة بعد إعلان الحكم بإدانته (رويترز)
21/4/2021

اعتبرت هيئة المحلفين أن الشرطي ديريك تشوفين مذنب بالتسبب في مقتل الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد، أثناء محاولة اعتقاله في مايو/أيار الماضي، وهنأ الرئيس جو بايدن عائلة فلويد بعد صدور الحكم.

ووجدت هيئة محلفين من 12 عضوا أن تشوفين (45 عاما) مذنب في جميع تهم القتل الموجهة إليه، بعدما استمعت على مدى 3 أسابيع لشهادة 45 شخصا، من بينهم مارة ومسؤولون بالشرطة وخبراء في الطب.

وبدأت المداولات يوم الاثنين، واستمرت لما يزيد على 10 ساعات، وانتهت بإعلان القاضي بيتر كاهيل إدانة ضابط الشرطة السابق.

وبذلك أدين تشوفين بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية، التي يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 40 عامًا في ولاية مينيسوتا.

كما أدين بجريمة القتل العمد من الدرجة الثالثة، التي تصل عقوبتها إلى السجن 25 عامًا، والقتل غير العمد من الدرجة الثانية، مما قد يضيف 10 سنوات أخرى خلف القضبان.

تجمع في ساحة تايمز سكوير في نيويورك بعد إعلان الحكم (الأناضول)

وكانت مدينة مينيابوليس -مقر المحكمة- شهدت إجراءات أمنية مكثفة تحسبا لمظاهرات ضد قرار هيئة المحلفين إذا كان يتجه لتبرئة تشوفين.

وخارج المحكمة، عبّر حشد ضم مئات عن ابتهاجهم لدى إعلان الحكم، وانطلقت أبواق السيارات وهتافات باسم جورج فلويد، كما خرج متظاهرون في مدن أخرى -مثل واشنطن ونيويورك- للترحيب بقرار المحكمة.

وأعلن البيت الأبيض أن بايدن اتصل بعائلة فلويد، وأعرب لها عن "ارتياحه" للحكم، ووصف بايدن الحكم بأنه خطوة "نادرة للغاية".

وتوفي فلويد في 25 مايو/أيار 2020، بمينيابوليس أثناء اعتقاله للاشتباه في أنه استخدم ورقة مزورة من فئة 20 دولارا عند الدفع، حيث ضغط الشرطي تشوفين على رقبته؛ مما تتسبب في اختناقه.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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