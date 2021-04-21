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سياسة|مصر

العنصر البشري.. الإعلام المصري يلوم صغار العاملين في تكرار حوادث القطارات

حادث قطار طوخ وقع الأحد الماضي وأودى بحياة 23 مصريا (رويترز)
حادث قطار طوخ وقع الأحد الماضي وأودى بحياة 23 مصريا (رويترز)
عمرو جمال - القاهرة
21/4/2021

ألقى نواب وإعلاميون مصريون مقربون من السلطة اللوم بشكل مكثف على العنصر البشري في تكرار حوادث القطارات بمصر، التي كان آخرها حادث قطار طوخ، يوم الأحد الماضي، والذي راح ضحيته 23 قتيلا ونحو 140 مصابا.

وفيما يشبه هجوما منظما وحملة منسّقة، جاءت تصريحات الإعلاميين والبرلمانيين متشابهة إلى حد كبير، حيث أشاد أغلبهم بالتطور الكبير، الذي شهده مرفق السكك الحديدية في الفترة الأخيرة في أغلب النواحي الفنية والتقنية بفضل قرارات السلطة، في مقابل عدم قدرة "العنصر البشري" على مواكبة هذا التطور.

وشهدت مصر حادث انقلاب قطار ركاب، جراء خروج عربات قطار عن القضبان قرب محطة طوخ بمحافظة القليوبية (شمال)، ما أدى إلى مقتل 23 شخصا وإصابة 139 آخرين، بينما قررت النيابة حبس 23 متهما، بينهم قائد القطار ومساعده، واعتبرت أن بعضهم تسبب خطأ في الحادث، "وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم وعدم مراعاتهم القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة".

 

لوم برلماني

علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري (ضابط سابق بأمن الدولة)، قال في تصريحات لبرنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه لميس الحديدي على قناة "إكسترا نيوز" (Extra News)، إن هناك تطويرا لمرفق السكك الحديدية؛ لكن المشكلة في العنصر البشري، الذي لا يستطيع التعامل مع التطور، واستيعاب التكنولوجيا الحديثة.

كما تحدثت النائبة أميرة العادلي للقناة نفسها وألقت باللوم على العنصر البشري المتسبب في الحادث، مشيرة إلى أن التطور الكبير، الذي يشهده مرفق السكك الحديدية، لم يحقق الأمان اللازم لملايين المصريين، مكررة المطالبة برفع كفاءة السائقين وبالمزيد من التطوير والتدريب للعنصر البشري.

 

 

هجوم إعلامي

ولم يختلف الحال عند الإعلامي الشهير عمرو أديب، حيث قال على برنامجه "الحكاية" بقناة "إم بي سي مصر" (MBC Masr) (سعودية)، إن هناك ما وصفه بـ"تقصير قاتل" من جانب العنصر البشري في حادث قطار طوخ، مضيفا أن مصر لديها مشكلة بشرية، ولافتا النظر إلى أن المكان، الذي وقع به الحادث، تم تطويره مؤخرا، وبذلت السلطات جهودا كبيرة من أجل هذا التطوير.

العنصر البشري كان هو المسؤول الأول أيضا عند إعلامي آخر مقرب من السلطة هو أحمد موسى، الذي قال في برنامجه "على مسئوليتي" بقناة صدى البلد، "لو العنصر البشري عمل شغله بما يرضي الله مكانش حصل ده".

 

 

 

التواصل الاجتماعي يرد

على الجانب الآخر، استنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلقاء اللوم على العنصر البشري المتمثل في صغار العمال دون الإشارة إلى قيادات مرفق السكك الحديدية، ورفض بعضهم تحميل كل اللوم للعمال والسائقين من دون الكبار، وأرجع بعضهم الغرض من الهجوم على العنصر البشري إلى حماية وزير النقل، كامل الوزير، ضابط الجيش السابق والمقرب من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستنكر عدد من الناشطين إطلاق وصف "العنصر البشري" بقصد استهداف صغار العمال فقط، مؤكدين أن الوزير والقيادات والمديرين أيضا جزء من "العنصر البشري"، ويتحملون اللوم نفسه، وأشار بعضهم إلى أن المسؤول عن عدم تطوير "العنصر البشري" المزعوم هو القيادات المسؤولة عن مرفق السكك الحديدية.

 

 

 

 

 

 

 

 

إدارة عالمية لكن لمشاريع أخرى

وردا على مطالبة عدد من المتخصصين الاستعانة بشركات عالمية، قال وزير النقل المصري، كامل الوزير، أنه وضع في مقدمة أولويات وزارة النقل الاهتمام بإعادة تأهيل وتدريب العنصر البشري، وإسناد عدد كبير من مشروعات الوزارة إلى شركات عالمية متخصصة في الإدارة والتشغيل لمدة محددة لتقديم أعلى مستوى من الخدمات، ونقل الخبرات الحديثة إلى الجانب المصري.

لكن القطارات، التي تكررت حوادثها، ليست من تلك المشاريع التي ستحظى بهذا الترف، حيث أشار الوزير، إلى التعاقد مع شركة فرنسية لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي، الذي يربط مدينتي السلام والعاشر من رمضان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك إلى التفاوض مع شركات عالمية لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي السريع المقرر إنشاؤه بين العين السخنة ومرسى مطروح مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

 

كان أشرف محمد رسلان، رئيس هيئة سكك حديد مصر، تقدم باستقالته عقب حادث انقلاب قطار طوخ، يوم الأحد الماضي، وأصدر وزير النقل المصري كامل الوزير، الثلاثاء، أمرا بنقل رسلان شلبي لوظيفة مستشار الوزير لشؤون السكك الحديدية، وتعيين مصطفى عبد اللطيف أبو المكارم رئيسا للهيئة، ضمن حركة تغييرات واسعة شملت تعيين 10 قيادات جديدة.

ويعد حادث انقلاب القطار في طوخ الثالث من نوعه خلال أقل من شهر، حيث أسفر حادث تصادم قطاري ركاب في محافظة سوهاج (جنوب) في 26 مارس/آذار الماضي، عن مصرع 32 قتيلا و165 مصابا، بينما أصيب 15 شخصا جراء خروج عربتي قطار عن مسارهما بمحافظة الشرقية (شمال) في 15 أبريل/نيسان الجاري.

وفي مايو/أيار 2018، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي) في بيان، أن السبب الرئيس لحوادث تصادم القطارات هو العنصر البشري، إذ بلغت نسبته 78.9%، تليه عيوب في المركبات ثم حالة الطرق.

 

 

المصدر : الإعلام المصري + الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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