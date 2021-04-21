ألقى نواب وإعلاميون مصريون مقربون من السلطة اللوم بشكل مكثف على العنصر البشري في تكرار حوادث القطارات بمصر، التي كان آخرها حادث قطار طوخ، يوم الأحد الماضي، والذي راح ضحيته 23 قتيلا ونحو 140 مصابا.

وفيما يشبه هجوما منظما وحملة منسّقة، جاءت تصريحات الإعلاميين والبرلمانيين متشابهة إلى حد كبير، حيث أشاد أغلبهم بالتطور الكبير، الذي شهده مرفق السكك الحديدية في الفترة الأخيرة في أغلب النواحي الفنية والتقنية بفضل قرارات السلطة، في مقابل عدم قدرة "العنصر البشري" على مواكبة هذا التطور.

وشهدت مصر حادث انقلاب قطار ركاب، جراء خروج عربات قطار عن القضبان قرب محطة طوخ بمحافظة القليوبية (شمال)، ما أدى إلى مقتل 23 شخصا وإصابة 139 آخرين، بينما قررت النيابة حبس 23 متهما، بينهم قائد القطار ومساعده، واعتبرت أن بعضهم تسبب خطأ في الحادث، "وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم وعدم مراعاتهم القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة".

"أرجوكم ابعتوا لنا إسعاف".. استغاثات لإنقاذ المصابين عقب خروج #قطار عن القضبان في #القليوبية pic.twitter.com/eBXhKRaF0D — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) April 18, 2021

لوم برلماني

علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري (ضابط سابق بأمن الدولة)، قال في تصريحات لبرنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه لميس الحديدي على قناة "إكسترا نيوز" (Extra News)، إن هناك تطويرا لمرفق السكك الحديدية؛ لكن المشكلة في العنصر البشري، الذي لا يستطيع التعامل مع التطور، واستيعاب التكنولوجيا الحديثة.

كما تحدثت النائبة أميرة العادلي للقناة نفسها وألقت باللوم على العنصر البشري المتسبب في الحادث، مشيرة إلى أن التطور الكبير، الذي يشهده مرفق السكك الحديدية، لم يحقق الأمان اللازم لملايين المصريين، مكررة المطالبة برفع كفاءة السائقين وبالمزيد من التطوير والتدريب للعنصر البشري.

هجوم إعلامي

ولم يختلف الحال عند الإعلامي الشهير عمرو أديب، حيث قال على برنامجه "الحكاية" بقناة "إم بي سي مصر" (MBC Masr) (سعودية)، إن هناك ما وصفه بـ"تقصير قاتل" من جانب العنصر البشري في حادث قطار طوخ، مضيفا أن مصر لديها مشكلة بشرية، ولافتا النظر إلى أن المكان، الذي وقع به الحادث، تم تطويره مؤخرا، وبذلت السلطات جهودا كبيرة من أجل هذا التطوير.

العنصر البشري كان هو المسؤول الأول أيضا عند إعلامي آخر مقرب من السلطة هو أحمد موسى، الذي قال في برنامجه "على مسئوليتي" بقناة صدى البلد، "لو العنصر البشري عمل شغله بما يرضي الله مكانش حصل ده".

التواصل الاجتماعي يرد

على الجانب الآخر، استنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلقاء اللوم على العنصر البشري المتمثل في صغار العمال دون الإشارة إلى قيادات مرفق السكك الحديدية، ورفض بعضهم تحميل كل اللوم للعمال والسائقين من دون الكبار، وأرجع بعضهم الغرض من الهجوم على العنصر البشري إلى حماية وزير النقل، كامل الوزير، ضابط الجيش السابق والمقرب من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستنكر عدد من الناشطين إطلاق وصف "العنصر البشري" بقصد استهداف صغار العمال فقط، مؤكدين أن الوزير والقيادات والمديرين أيضا جزء من "العنصر البشري"، ويتحملون اللوم نفسه، وأشار بعضهم إلى أن المسؤول عن عدم تطوير "العنصر البشري" المزعوم هو القيادات المسؤولة عن مرفق السكك الحديدية.

مش فاهمة سر بحاج الدولة بجد، بنية السكك الحديدية مشفتش تغيير هيكلي من وقت الاحتلال الإنجليزي اللي أسسها اصلا، مزلقانات يدوية، نظام تحكم معطل، عربات بلا حماية لو لقيت كرسي ف الدرجة التالتة ويقولك العنصر البشري السبب..العنصر البشري مات محروق مدهوس يا نظام يقتل ويجيب اللي فيهم فيك — رشا عزب (@RashaPress) April 19, 2021

المسؤل الاول عن حوادث القطارات هو السيسي

والشعب المصري يشهد رفضة علي الهواء تخصيص ١٠ مليار جنيه لتطوير السكك الحديدية لخدمة غالبية شعب مصر بناء علي طلب وزير النقل المدني وقال حطوهم في البنك واكسب اكثر من ١٠٪

وخصص حوالي ٣٠٠ مليار جنيه لقطار اخر لا يخدم الغالبية من شعب مصر — Mamdouh Hamza (@Mamdouh_Hamza) April 19, 2021

معلش أصل الوزير لوا المرادي فهتلاقي العنصر البشري هو السبب في حوادث القطارات دايمًا — ISL∆M (@islamhisham74) April 18, 2021

عمر أديب بيتكلم عن حوادث القطارات وبيقول المشكلة فى العنصر البشرى وليس فى شيل وزير

طيب ياعمرو ليه استقال وزير النقل السابق فى حادثة رمسيس

المشكلة ياعمرو فى الإدارة والمقاييس التى تتبعها وفج المجاملات أليس عدم استقالة كامل الوزير مجاملة

الإدارة علم وليس عضلات

تحياتى لكامل الوزير — Refay El Bitar (@refay57) April 20, 2021

هو كل حادثة هنقول العنصر البشري

لو فرضنا ان العنصر البشري غير مدرب او غير مؤهل ايا كان السبب ، المسؤول هنا اللي وظفه وحط شخص غير مؤهل في مكان زي ده فيه ارواح ناس

خلاص حصلت اول حادثة وعرفت ان في كوادر غير مؤهلة ، اتعلم من غلطي بقي واخرج كل الغير مؤهلين مبقاش **** — Ebrahim Hassan (@EbrahimElbor3y) April 19, 2021

كامل الوزير يقول ان العنصر البشري هو السبب في حوادث السكة الحديد

ده علي اساس ان انت والسيسي مش من البشر؟؟

قومٌ إذا مس النعالُ وجوههم

شكت النعالُ بأي ذنبٍ تُصفعُ#سد_النهضة#العسكر_خرب_مصر — A.K.. 2 👈 (@m__2011x) April 20, 2021

سكاي نيوز عربية- عاجل

النائب العام المصري يأمر بحبس 23 متهما في حادث #قطار_طوخ

هل يعني ذلك مسئولية #العنصر_البشري أم #العنصر_الإداري ؟

هل سيؤثر هذا الأمر على ترقية الفريق #كامل_الوزير ؟ أم يحتاج أن يقدم انجازات أكثر؟#واحد_عايز_يفهم https://t.co/J0doyj4tb3 — أحمد مخيمر (@ahmedmokhmer) April 20, 2021

إدارة عالمية لكن لمشاريع أخرى

وردا على مطالبة عدد من المتخصصين الاستعانة بشركات عالمية، قال وزير النقل المصري، كامل الوزير، أنه وضع في مقدمة أولويات وزارة النقل الاهتمام بإعادة تأهيل وتدريب العنصر البشري، وإسناد عدد كبير من مشروعات الوزارة إلى شركات عالمية متخصصة في الإدارة والتشغيل لمدة محددة لتقديم أعلى مستوى من الخدمات، ونقل الخبرات الحديثة إلى الجانب المصري.

لكن القطارات، التي تكررت حوادثها، ليست من تلك المشاريع التي ستحظى بهذا الترف، حيث أشار الوزير، إلى التعاقد مع شركة فرنسية لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي، الذي يربط مدينتي السلام والعاشر من رمضان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك إلى التفاوض مع شركات عالمية لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي السريع المقرر إنشاؤه بين العين السخنة ومرسى مطروح مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كان أشرف محمد رسلان، رئيس هيئة سكك حديد مصر، تقدم باستقالته عقب حادث انقلاب قطار طوخ، يوم الأحد الماضي، وأصدر وزير النقل المصري كامل الوزير، الثلاثاء، أمرا بنقل رسلان شلبي لوظيفة مستشار الوزير لشؤون السكك الحديدية، وتعيين مصطفى عبد اللطيف أبو المكارم رئيسا للهيئة، ضمن حركة تغييرات واسعة شملت تعيين 10 قيادات جديدة.

ويعد حادث انقلاب القطار في طوخ الثالث من نوعه خلال أقل من شهر، حيث أسفر حادث تصادم قطاري ركاب في محافظة سوهاج (جنوب) في 26 مارس/آذار الماضي، عن مصرع 32 قتيلا و165 مصابا، بينما أصيب 15 شخصا جراء خروج عربتي قطار عن مسارهما بمحافظة الشرقية (شمال) في 15 أبريل/نيسان الجاري.

وفي مايو/أيار 2018، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي) في بيان، أن السبب الرئيس لحوادث تصادم القطارات هو العنصر البشري، إذ بلغت نسبته 78.9%، تليه عيوب في المركبات ثم حالة الطرق.