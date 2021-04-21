البث الحي
سياسي|سياسة|يمن

الحوثيون يصعدون هجومهم بمأرب.. المبعوث الأميركي يكشف موقفا جديدا للسعودية وحكومة هادي

الحكومة اليمنية استعانت بأبناء القبائل لمواجهة الحوثيين في جبهة مأرب (رويترز)
الحكومة اليمنية استعانت بأبناء القبائل لمواجهة الحوثيين في جبهة مأرب (رويترز)
21/4/2021-|آخر تحديث: 21/4/202111:39 PM (مكة المكرمة)

صعّد مقاتلو جماعة الحوثي هجومهم في مأرب خلال الساعات الأخيرة، فيما كشف المبعوث الأميركي لليمن عن موقف جديد للرياض والحكومة اليمنية بخصوص وقف إطلاق النار.

وقد أفادت تقارير ميدانية بأن الهجوم الحوثي على مأرب يشتد ضراوة، وسط مخاوف من أن تخسر الحكومة الشرعية آخر معاقلها في شمال البلاد.

ويمكن أن تؤدي المعارك في مأرب الغنية بالنفط إلى تغيير كبير في مسار النزاع الذي دخل عامه السابع.

 ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن أحد القادة العسكريين في القوات الحكومية قوله إن "الإستراتيجية التي يتبعها الحوثي تهدف إلى إرهاق الخصم".

في غضون ذلك، استجابت قبائل مأرب للدعوات المحلية لإرسال مقاتلين لتعزيز الخطوط الأمامية في مدينة مأرب إلى جانب القوات الموالية للحكومة.

سوريا أخرى

من جانبه، قال المبعوث الأميركي لليمن، اليوم الأربعاء، إن السعودية والحكومة اليمنية تريدان وقفا شاملا لإطلاق النار، وأضاف "ثمة قبول لدور للحوثيين".

وقال المبعوث الأميركي إن "اليمن في 6 أشهر أضحى يشبه سوريا في 5 أعوام، والاقتصاد ينهار".

واعتبر أن هجوم الحوثيين على مأرب يمثل أكبر تهديد لجهود السلام في اليمن، وكان مجلس الأمن الدولي أدان السبت التصعيد المستمر في مدينة مأرب، معتبرا أنه يفاقم الأزمة الإنسانية ويهدد جهود التسوية السياسية، ويعرض أكثر من مليون نازح لخطر جسيم.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

فايننشال تايمز: محادثات سعودية إيرانية جرت في بغداد ومسؤول بالمملكة ينفي.. رويترز: الاجتماع ركز على ملفي اليمن ولبنان

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني كبير ومصدرين بالمنطقة قولهم إن مسؤولين سعوديين وإيرانيين أجروا محادثات مباشرة هذا الشهر. وأضاف المصدران أن الاجتماع ركز على ملفي اليمن ولبنان.

المزيد من حروب

قبل وبعد الحرب .. صور وشهادات تحكي كيف تغيرت أحوال السوريين

الدبس فقد ساقه في قصف بإدلب ولكنه يحتفظ بذكرياته بالقرب من جامعته باللاذقية (الفرنسية)

إقليم تيغراي: قوات أمهرة طردت الآلاف من منطقة متنازع عليها

(الجزيرة)

الحقد في القرن الأفريقي.. تقرير يوثق ارتكاب جنود إريتريين مجزرة فظيعة بإقليم تيغراي الإثيوبي

الحرب في تيغراي شردت أعدادا هائلة من المدنيين ودفعت كثيرين للجوء إلى السودان (الأناضول)

اليمن في حقبة بايدن.. تطورات واتصالات في واشنطن وطهران والحوثيون يواصلون استهداف السعودية

مارتن غريفيث توجّه إلى إيران وسط تحوّل في الموقف الأميركي من الحرب اليمنية (رويترز)
الأكثر قراءة

البطاطس المقرمشة القاتلة.. السم اللذيذ الذي تطعمه لأطفالك

الحرس الثوري: تل أبيب تتكتم على ما جرى.. إسرائيل تعترف بالفشل بالتصدي لصاروخ سقط قرب مفاعل ديمونة

(الجزيرة)

خدعة تاريخ الصلاحية.. هل تدفعنا الشركات للتخلُّص من طعامنا قبل أن يفسد؟

حين أكل المصريون لحوم البشر.. ماذا حدث حين جفَّ النيل قبل ألف عام؟