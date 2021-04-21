البث الحي
سياسة|مصر

ارتفاع حصيلة ضحايا حادث قطار طوخ المصرية إلى 23 قتيلا

حادث انقلاب القطار في طوخ يعد الثالث من نوعه خلال أقل من شهر

النيابة العامة بمصر أمرت بحبس سائق قطار طوخ ومساعده وعدد من المديرين الفنيين (الأوروبية)
النيابة العامة بمصر أمرت بحبس سائق قطار طوخ ومساعده وعدد من المديرين الفنيين (الأوروبية)
21/4/2021-|آخر تحديث: 21/4/202111:34 AM (مكة المكرمة)

أعلنت النيابة العامة المصرية ارتفاع حصيلة ضحايا حادث قطار طوخ إلى 23 قتيلا ونحو 140 مصابا، وحبس 23 بينهم سائق القطار.

والأحد، شهدت مصر حادث انقلاب قطار ركاب، أسفر عن مصرع 11 شخصا وإصابة 98 آخرين، في حصيلة أولية آنذاك، جراء خروج عربات قطار عن القضبان قرب محطة طوخ بمحافظة القليوبية (شمال).

وأوضح بيان النيابة أن النائب العام حمادة الصاوي، قرر حبس 23 متهما في حادث قطار طوخ، بينهم قائد القطار ومساعده، وأرجع القرار إلى "تسبب بعضهم خطأ في موت 23 شخصا وإصابة 139 آخرين من ركاب القطار، وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم وعدم مراعاتهم القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة".

وأشار إلى أن النيابة أمرت بضبط وإحضار مدير إدارة هندسة السكك الحديدية بمنطقة الحادث، وسألت 29 مسؤولا بهيئة سكك حديد مصر(رسمية)، واستمعت لشهادة 104 مصابين بالحادث، وصرحت بدفن الجثامين التي تم التعرف عليها.

وكان النائب العام استدعى رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لسماع أقواله أمام غرفة العمليات المشكلة بالمكتب الفني للنائب العام، وأشار بيان النيابة الصادر الثلاثاء أنها "لا تزال تحقق في الحادث".

8 عربات انقلبت بعد خروج القطار عن مساره في طوخ (مواقع التواصل)

والثلاثاء، أصدر وزير النقل المصري كامل الوزير 10 قرارات بتغييرات في مناصب قيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، المسؤولة عن إدارة قطاع القطارات في البلاد.

وشملت القرارات تعيين مصطفى عبد اللطيف أبو المكارم رئيسا جديدا للهيئة، عوضا عن سلفه أشرف رسلان، الذي تم تعيينه مستشارا للوزير.

وحادث انقلاب القطار في طوخ يعدّ الثالث من نوعه خلال أقل من شهر، حيث أسفر حادث تصادم قطاري ركاب في محافظة سوهاج (جنوب) في 26 مارس/آذار الماضي، عن مصرع 32 قتيلا و165 مصابا.

بينما أصيب 15 شخصا جراء خروج عربتي قطار عن مسارهما بمحافظة الشرقية (شمال) في 15 أبريل/نيسان الجاري.

وفي مايو/أيار 2018، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (رسمي) في بيان، أن السبب الرئيسي لحوادث تصادم القطارات هو العنصر البشري، إذ بلغت نسبته 78.9%، تليه عيوب في المركبات وحالة الطرق.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

ثالث حادث قطار في مصر بأقل من شهر.. فاجعة جديدة ورئيس هيئة سكك الحديد يقدم استقالته

للمرة الثالثة في أقل من شهر تشهد مصر فاجعة جديدة جراء حادث قطار أودى بحياة 11 شخصا وسقوط نحو 98 جريحا بحسب وزارة الصحة المصرية. كما أفادت وسائل إعلام مصرية باستقالة رئيس هيئة سكك الحديد بعد الحادث.

المزيد من سياسة

الملف النووي.. طهران تقول إنها لمست جدية أميركية وواشنطن تؤكد أنها لن تقدم تنازلات أحادية

(الأوروبية)

تحدث عن النضال الاقتصادي ومواجهة الإرهاب.. أردوغان يرد على قيادي معارض تمنى إعدامه في انقلاب عسكري

أردوغان شدد على استعداده للتضحية بروحه في سبيل النهوض بتركيا (الأناضول)

موسكو تتهم الناتو وكييف بالتصعيد.. رئيس أوكرانيا يتحدى نظيره الروسي لعقد اجتماع في إقليم دونباس

وزارة الخارجية الروسية اتهمت أوكرانيا بحشد قواتها على الحدود (رويترز)

سوريا.. بشار الأسد يترشح لفترة رئاسية جديدة رغم التنديد الدولي

نواب البرلمان يصفقون للأسد في أثناء جلسة عقدها في صيف 2016 (رويترز)
الأكثر قراءة

نتائج أهم تجربة في العالم.. هل نحن على مشارف فيزياء جديدة تماما؟!

ماكرون في طريقه لجنازة ديبي.. المعارضة التشادية ترفض المجلس العسكري ودول الجوار تخشى القلاقل

الجنرال محمد ديبي أصبح رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة بموجب ميثاق انتقالي (رويترز-أرشيف)

في أحد مساجد كندا ولأول مرة.. شرطي مسلم من الخيالة الملكية يرفع أذان المغرب

العريف بشرطة الخيالة الملكية الكندية نادر خليل يرفع أذان المغرب بالزي الكامل يوم الجمعة 4 رمضان في مسجد أكرم جمعة بمدينة كالغري (مواقع التواصل)

ميديا بارت: بسلاح حلفاء حفتر أم بغيره؟ فرنسا تفقد حليفها في تشاد في ظروف غامضة

فرنسا لم تتدخل هذه المرة لصالح ديبي كما فعلت عام 2019 (الأناضول)