إليك أبرزها.. الحركات المعارضة المسلحة التشادية ومحطات مواجهاتها مع نظام ديبي

المعارضة التي تشن هجوما ضد النظام التشادي منذ 9 أيام توعدت بالتقدم نحو نجامينا ورفضت "بشكل قاطع" المجلس العسكري الجديد.

تمثل وفاة الرئيس التشادي، إدريس ديبي، عبورا إلى المجهول بالنسبة إلى 16 مليون تشادي، عاشوا أكثر من 30 عاما تحت حكم هذا الرجل، الذي قتل بعيد انتخابه لولاية سادسة، ليتسلم الحكم مجلس عسكري بقيادة نجله، الذي يمسك بكامل السلطات من غير أن تكون له خبرة سياسية.

لكن المعارضة التي تشن هجوما ضد النظام التشادي منذ 9 أيام، توعدت بالتقدم نحو العاصمة نجامينا، ورفضت "بشكل قاطع" هذا المجلس العسكري.

نستعرض في هذا التقرير أبرز الحركات المسلحة التشادية المعارضة، ومحطات مواجهاتها مع نظام إدريس ديبي:

جبهة الوفاق من أجل التغيير

يترأسها محمد مهدي علي، وهي حركة مسلحة معظم معسكراتها في الجنوب الليبي.

بدأت هجومها في 11 أبريل/نيسان يوم الاقتراع.

أبرز المعارك التي خاضتها في منطقة كامن ومنطقة زيغي أصيب فيها ديبي.

اتحاد القوى من أجل الديمقراطية والتنمية

يترأسها وزير الدفاع السابق محمد النوري، الذي لجأ إلى فرنسا.

تم اعتقاله بسبب مشاركته في جرائم حرب.

خاضت قواته معارك بشكل أساسي في 2006 إلى 2008.

اتحاد قوى المقاومة