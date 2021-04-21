إليك أبرزها.. الحركات المعارضة المسلحة التشادية ومحطات مواجهاتها مع نظام ديبي

جسّد الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي حالة استثنائية فريدة بين رؤساء تشاد الستة الذين سبقوه، من حيث فترة الحكم ورتبته العسكرية والدعم الغربي له، مما يعزز المخاوف حول مستقبل البلاد بعد إعلان مقتله.
المعارضة التي تشن هجوما ضد النظام التشادي منذ 9 أيام توعدت بالتقدم نحو نجامينا ورفضت "بشكل قاطع" المجلس العسكري الجديد.
تمثل وفاة الرئيس التشادي، إدريس ديبي، عبورا إلى المجهول بالنسبة إلى 16 مليون تشادي، عاشوا أكثر من 30 عاما تحت حكم هذا الرجل، الذي قتل بعيد انتخابه لولاية سادسة، ليتسلم الحكم مجلس عسكري بقيادة نجله، الذي يمسك بكامل السلطات من غير أن تكون له خبرة سياسية.
لكن المعارضة التي تشن هجوما ضد النظام التشادي منذ 9 أيام، توعدت بالتقدم نحو العاصمة نجامينا، ورفضت "بشكل قاطع" هذا المجلس العسكري.
نستعرض في هذا التقرير أبرز الحركات المسلحة التشادية المعارضة، ومحطات مواجهاتها مع نظام إدريس ديبي: