رفض رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد افتراض فشل مفاوضات سد النهضة، مقترحا عقد اجتماع للاتحاد الأفريقي من أجل إنهاء جمود مفاوضات السد الذي تبنيه بلاده على النيل الأزرق رغم الخلافات في التفاصيل مع دولتي المصب مصر والسودان.

وقال أحمد إن الطريق إلى الأمام في مفاوضات سد النهضة يتمثل في الطلب من رئيس الاتحاد الأفريقي الدعوة لاجتماع مكتب مؤتمر الاتحاد الأفريقي، وأضاف أن افتراض فشل مفاوضات سد النهضة ليس صحيحاً، لوجود نتائج ملموسة مثل توقيع إعلان المبادئ.

وأشاد رئيس الوزراء الإثيوبي بوساطة الاتحاد الأفريقي، مؤكدا أنه إذا تفاوضت الأطراف بحسن نية فسيكون من الممكن الوصول إلى نتائج ملموسة.

وجاءت تصريحات أحمد في رسالة بعث بها إلى نظيره السوداني عبد الله حمدوك ردا على دعوة الأخير لعقد قمة ثلاثية في الخرطوم لإنقاذ مفاوضات سد النهضة، وفق ما أورد بيان للخارجية الإثيوبية اليوم الأربعاء.

رئيس الوزراء الإثيوبي أعلن أن الملء الثاني لسد النهضة سيكون في يوليو/تموز وأغسطس/آب (مواقع التواصل)

وفي 23 مارس/آذار 2015، وقعت مصر والسودان وإثيوبيا إعلان مبادئ سد النهضة، وهو اتفاق إطاري لإثبات حسن النوايا.

وفي 13 أبريل/نيسان الجاري، دعا حمدوك في رسالة وجهها إلى نظيريه المصري مصطفى مدبولي، والإثيوبي أحمد، لعقد اجتماع ثلاثي مغلق خلال 10 أيام لتقييم مفاوضات سد النهضة.

وأوضح بيان الخارجية الإثيوبية، الصادر اليوم، أن "الرسالة التي بعث بها رئيس الوزراء استشهدت أيضا باجتماع كينشاسا، والتفاهم الذي تم التوصل إليه بشأن استئناف المفاوضات الثلاثية المتوقفة التي يقودها الاتحاد الأفريقي".

وفي 6 أبريل/نيسان الجاري، انتهت جولة مفاوضات في كينشاسا، عاصمة الكونغو الديمقراطية، من دون "إحراز تقدم" بحسب بيانين للخرطوم والقاهرة، وتمسك أديس أبابا بالملء الثاني دون التوصل إلى اتفاق أولا.

وكانت الخرطوم قدمت مقترحا أيدته القاهرة لوساطة رباعية تتكون من الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، لحل الخلاف مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، إلا أن أديس أبابا رفضته مؤكدة تمسكها بالمفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي فقط.

وتصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق، في وقت تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يحافظ على منشآتهما المائية، ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.