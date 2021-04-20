البث الحي
سياسة|مصر

11 وزيرا و11 اتفاقية.. وفد مصري بقيادة رئيس الحكومة يجري مباحثات في ليبيا

مصطفى مدبولي (يسار) أثناء استقباله من طرف عبد الحميد الدبيبة (الاناضول)
مصطفى مدبولي (يسار) أثناء استقباله من طرف عبد الحميد الدبيبة (الاناضول)
20/4/2021-|آخر تحديث: 20/4/202110:17 PM (مكة المكرمة)

وقعت مصر وليبيا على 11 مذكرة تعاون في مجالات مختلفة على هامش زيارة قام بها وفد مصري رفيع المستوى لطرابلس اليوم الثلاثاء.

وترأس الوفد المصري رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وضم 75 شخصا بينهم 11 وزيرا  وكبار رجال الأعمال والمستثمرين المصريين.

وتضمنت وثائق التعاون المشترك مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني في مجال المواصلات والنقل، وأخرى بشأن التعاون في تنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية، وثالثة في المجال الصحي.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال القوى العاملة، ومذكرة بشأن الاستثمار في مجال الكهرباء.

وتضمنت وثائق التعاون أيضا التوقيع على 3 اتفاقيات في مجال تطوير الكهرباء، ومذكرات حول الربط الدولي للاتصالات، ورفع السعات الدولية في منظومة الألياف البصرية، والتدريب التقني وبناء القدرات.

وعقب المباحثات، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية "اتفقنا مع القاهرة على إعادة فتح السفارة والقنصلية المصرية في طرابلس" بعد عيد الفطر المبارك.

وخلال مؤتمر صحفي عقده الجانبان، قال الدبيبة "نسعى للخروج من اللقاء مع رئيس الوزراء المصري بخطوات فعلية تكون انطلاقة إيجابية في بدء مرحلة جديدة من الشراكة بين البلدين".

استئناف الرحلات

ومن جانبه قال رئيس الوزراء المصري إن بلاده تدعم إجراء الانتخابات الليبية نهاية العام الجاري.

وأضاف "وجهت وزارة الطيران بالسماح فورا باستقبال أي رحلة من مدينة ليبية بمطار القاهرة مع وضع الضوابط لهذا الأمر".

ويمثل هذا التصريح إعلانا رسميا لعودة كامل الرحلات المباشرة بين البلدين، التي تم إعلان استئنافها من بعض المطارات قبل نحو شهر، عقب توقف لنحو عام.

وأكد أن بلاده حريصة على تعزيز الشراكة مع ليبيا في كافة مجالات التعاون بين البلدين.

وأشار رئيس الوزراء المصري إلى قرب اتفاق البلدين على إنشاء خط ملاحي مشترك، دون تفاصيل عن هذا الخط.

وهذه أول زيارة يجريها مسؤول مصري في منصب رئيس وزراء إلى ليبيا منذ 2010.

وتأتي الزيارة بعد توافق أطراف الأزمة السياسية في ليبيا على سلطة تنفيذية موحدة، تضم حكومة برئاسة الدبيبة ومجلسا رئاسيا برئاسة المنفي، لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مقررة يوم 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

ليبيا.. الدبيبة يرحب بقرارات مجلس الأمن ويطلب دعم المجتمع الدولي لإخراج المرتزقة

رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة بقرارات مجلس الأمن الداعمة لحكومته وللمجلس الرئاسي بصفتهما السلطة الشرعية، ودعا المجتمع الدولي إلى مزيدٍ من الدعم لإخراج المرتزقة من ليبيا.

المزيد من سياسة

فورين بوليسي: هذا ما يمكن لإدارة بايدن فعله لمنع الفوضى بأفغانستان حتى بعد الانسحاب

المقال: قرار بايدن الانسحاب من أفغانستان لم يحدد بشكل واضح خطط ما بعد هذا الخروج (الجزيرة).

ماكينزي: واشنطن تعمل على دمج إسرائيل في القيادة الوسطى الأميركية

ماكينزي: من المهم أن تكون لإسرائيل فرصة لتطوير علاقاتها مع الدول العربية (رويترز)

حصيلة جديدة لضحايا حادث قطار طوخ بمصر والنيابة تأمر بحبس السائق ومساعده

النيابة العامة بمصر أمرت بحبس سائق قطار طوخ ومساعده وعدد من المديرين الفنيين (الأوروبية)

طرد دبلوماسيين واستدعاء حادث تفجير قبل 7 سنوات.. لماذا تفجرت الأزمة بين التشيك وروسيا؟

تشيك يحتجون أمام السفارة الروسية في براغ (الأناضول)
الأكثر قراءة

إدريس ديبي مارشال تشاد القتيل

إدريس ديبي أمضى 30 عاما في حكم تشاد وقُتل وعمره 69 عاما (الأوروبية-أرشيف)

8 أسئلة توضح الدور الذي يشغله الدروز في الجيش الإسرائيلي ومصير “حلف الدم”

جنود إسرائيليون يستريحون أثناء التدريب في الجولان السوري المحتل (وكالة الأنباء الأوروبية)

بعد مقتل رئيس تشاد.. حركات مسلحة تتقدم نحو العاصمة ودعوات دولية لاحترام الدستور

قوات من الجيش والشرطة في شوارع العاصمة نجامينا بعد مقتل ديبي (الأوروبية)

البطاطس المقرمشة القاتلة.. السم اللذيذ الذي تطعمه لأطفالك