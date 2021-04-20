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سياسة|لبنان

أمير قطر يؤكد دعم بلاده المستمر للبنان ويدعو للإسراع في تشكيل الحكومة

أمير قطر دعا خلال لقائه دياب جميع الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية (الصحافة القطرية)
أمير قطر دعا خلال لقائه دياب جميع الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية (الصحافة القطرية)
19/4/2021-|آخر تحديث: 20/4/202104:33 AM (مكة المكرمة)

أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني دعم بلاده المستمر للبنان ووقوفه الدائم إلى جانب الشعب اللبناني.

كما دعا أمير قطر خلال لقائه أمس الاثنين في الدوحة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب جميع الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والإسراع في تشكيل حكومة جديدة من أجل إرساء الاستقرار في لبنان.

من جهته، قال حسان دياب إن لبنان بلغ حالة الانهيار الشامل، فيما لاتزال تعقيدات تحول دون تشكيل حكومة جديدة.

وفي كلمة من سفارة بلاده في الدوحة، دعا الدول العربية إلى مساعدة لبنان في تجاوز الخطر الذي يحدق به بعد أن استنفد كل إمكاناته لإصلاح وضعه الاقتصادي.

وكان الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، التقى دياب خلال زيارته للدوحة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن الاجتماع -الذي جرى الأحد- استعرض علاقات التعاون الثنائي وآخر المستجدات في لبنان والمنطقة.

المصدر : الجزيرة

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