"من الخطأ أن تدفع روسيا والصين في صف واحد".. ترامب ينتقد سياسة بايدن تجاه موسكو

خاض ترامب معركة إنكار طويلة ضد الكونغرس والقضاء حول التدخل الروسي بانتخابات 2016 لصالحه. ورغم تأكيد الأجهزة الاستخباراتية وقوع هذا التدخل ظل ترامب يرفض هذا.

انتقد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سياسة خلفه الرئيس جو بايدن إزاء الصين وروسيا، مشددا في أول حديث متلفز بعد انتهاء ولايته على أن التوافق مع روسيا شيء جيد.

وأشار ترامب إلى أنه تعامل بشكل رائع مع الرئيس بوتين "لقد أحببته وأحبني وليس شيئا سيئا" وأوضح أن الأمر الأكثر سوءا هو أن تدفع روسيا والصين في صف واحد.

وقد خاض ترامب معركة إنكار طويلة ضد الكونغرس والقضاء حول التدخل الروسي بانتخابات 2016 لصالحه، ورغم تأكيد الأجهزة الاستخباراتية وقوع هذا التدخل ظل ترامب يرفض هذا.

على صعيد ملفات أخرى، قال ترامب إنه في الوقت الحالي هناك شيء ما يحدث مع تايوان وكذلك مع أوكرانيا، وأكد أن هذا الأمر لم يكن موضوعا ذا شأن عندما كان رئيسا.

وفيما يخص كوريا الشمالية، فقد أوضح ترامب أنه كانت تجمعه علاقة ممتازة مع "زعيم يملك سلطة كبيرة على بلده وإذا نظرت فيها ستجدها مفيدة".