البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

"من الخطأ أن تدفع روسيا والصين في صف واحد".. ترامب ينتقد سياسة بايدن تجاه موسكو

خاض ترامب معركة إنكار طويلة ضد الكونغرس والقضاء حول التدخل الروسي بانتخابات 2016 لصالحه. ورغم تأكيد الأجهزة الاستخباراتية وقوع هذا التدخل ظل ترامب يرفض هذا.

ترامب أشار إلى أنه كانت تجمعه علاقة ممتازة مع زعيم كوريا الشمالية (الفرنسية)
ترامب أشار إلى أنه كانت تجمعه علاقة ممتازة مع زعيم كوريا الشمالية (الفرنسية)
20/4/2021

انتقد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سياسة خلفه الرئيس جو بايدن إزاء الصين وروسيا، مشددا في أول حديث متلفز بعد انتهاء ولايته على أن التوافق مع روسيا شيء جيد.

وأشار ترامب إلى أنه تعامل بشكل رائع مع الرئيس بوتين "لقد أحببته وأحبني وليس شيئا سيئا" وأوضح أن الأمر الأكثر سوءا هو أن تدفع روسيا والصين في صف واحد.

وقد خاض ترامب معركة إنكار طويلة ضد الكونغرس والقضاء حول التدخل الروسي بانتخابات 2016 لصالحه، ورغم تأكيد الأجهزة الاستخباراتية وقوع هذا التدخل ظل ترامب يرفض هذا.

على صعيد ملفات أخرى، قال ترامب إنه في الوقت الحالي هناك شيء ما يحدث مع تايوان وكذلك مع أوكرانيا، وأكد أن هذا الأمر لم يكن موضوعا ذا شأن عندما كان رئيسا.

وفيما يخص كوريا الشمالية، فقد أوضح ترامب أنه كانت تجمعه علاقة ممتازة مع "زعيم يملك سلطة كبيرة على بلده وإذا نظرت فيها ستجدها مفيدة".

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

فورين بوليسي: هذا ما يمكن لإدارة بايدن فعله لمنع الفوضى بأفغانستان حتى بعد الانسحاب

المقال: قرار بايدن الانسحاب من أفغانستان لم يحدد بشكل واضح خطط ما بعد هذا الخروج (الجزيرة).

ماكينزي: واشنطن تعمل على دمج إسرائيل في القيادة الوسطى الأميركية

ماكينزي: من المهم أن تكون لإسرائيل فرصة لتطوير علاقاتها مع الدول العربية (رويترز)

حصيلة جديدة لضحايا حادث قطار طوخ بمصر والنيابة تأمر بحبس السائق ومساعده

النيابة العامة بمصر أمرت بحبس سائق قطار طوخ ومساعده وعدد من المديرين الفنيين (الأوروبية)

طرد دبلوماسيين واستدعاء حادث تفجير قبل 7 سنوات.. لماذا تفجرت الأزمة بين التشيك وروسيا؟

تشيك يحتجون أمام السفارة الروسية في براغ (الأناضول)
الأكثر قراءة

إدريس ديبي مارشال تشاد القتيل

إدريس ديبي أمضى 30 عاما في حكم تشاد وقُتل وعمره 69 عاما (الأوروبية-أرشيف)

8 أسئلة توضح الدور الذي يشغله الدروز في الجيش الإسرائيلي ومصير “حلف الدم”

جنود إسرائيليون يستريحون أثناء التدريب في الجولان السوري المحتل (وكالة الأنباء الأوروبية)

بعد مقتل رئيس تشاد.. حركات مسلحة تتقدم نحو العاصمة ودعوات دولية لاحترام الدستور

قوات من الجيش والشرطة في شوارع العاصمة نجامينا بعد مقتل ديبي (الأوروبية)

البطاطس المقرمشة القاتلة.. السم اللذيذ الذي تطعمه لأطفالك