تركيا.. خطوات لتطبيع العلاقات مع مصر ومقترح لتشكيل مجموعة صداقة برلمانية

العلاقات الليبية التركية تشهد تحسنا متصاعدا منذ توقيع الجانبين مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو استمرار خطوات تطبيع العلاقات مع مصر، كما كشف بولنت توران نائب رئيس الكتلة البرلمانية للعدالة والتنمية عن مقترح لتشكيل مجموعة صداقة مع مصر وليبيا.

وقال جاويش أوغلو -في مقابلة تلفزيونية- إنه تقرر مواصلة العلاقات بين تركيا ومصر على مستوى وزارتي الخارجية، حيث سيعقد لقاء على مستوى نواب وزيري الخارجية في الأسبوع الأول من الشهر المقبل.

وأوضح جاويش أوغلو أنه سيلتقي لاحقا نظيره المصري سامح شكري، ويبحث معه تعيين السفراء وسبل الارتقاء بالعلاقات إلى نقطة أفضل في المستقبل.

كما اعتبر وزير الخارجية التركي أن جماعة "الإخوان المسلمين" حركة سياسية تسعى للسلطة عبر الانتخابات ولا يمكن تصنيفها منظمة إرهابية، موضحا أن بلاده عارضت الانقلاب في مصر لأن الإخوان كانوا في السلطة، وكانت ستتبنى الموقف نفسه لو كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في السلطة وقام أحد غيره بانقلاب ضده.

وفي مؤتمر صحفي عقد في البرلمان الثلاثاء، أعرب توران عن اعتقاده أن إنشاء مجموعة صداقة مع مصر سيعود بالفائدة على البلدين وعلاقاتهما.

وأضاف "سنقدم المقترح اليوم، وسنتابع الموضوع مع المديريات المعنية في رئاسة البرلمان".

وأطلق مسؤولون أتراك ومصريون مؤخرا تصريحات إيجابية عن العلاقات الثنائية، كما تبنى البلدان مواقف تؤشر على تحسن مرتقب في العلاقات بينهما، بعد أكثر من 7 سنوات من القطيعة السياسية.

وأشار توران إلى أنهم سيقدمون أيضا مقترحا من أجل تشكيل مجموعة صداقة مع ليبيا.

تحسن متصاعد

وتشهد العلاقات الليبية التركية تحسنا متصاعدا منذ توقيع الجانبين مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

من جانبه، أكد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب أهمية تشكيل مجموعات صداقة برلمانية مع مصر وليبيا، مشيرا إلى أنها جزء مهم من الدبلوماسية البرلمانية.

وأشار شنطوب -في تصريح صحفي- إلى تقديم حزب العدالة والتنمية الحاكم مقترحا لرئاسة البرلمان من أجل تشكيل مجموعة صداقة مع مصر، بعد توقف 8 سنوات لمجموعة الصداقة التي كانت قائمة سابقا.

وأضاف أن هناك مجموعات صداقة تم تأسيسها مع العديد من الدول، معربا عن ترحيبه باتخاذ خطوة نحو إنشاء مجموعة صداقة مع مصر تكون ذات فائدة.