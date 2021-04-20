واشنطن تعتزم إصدار تحذير من السفر إلى 80% من دول العالم بسبب كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنه تم الإبلاغ في جميع أنحاء العالم عن تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال أسبوع واحد منذ بدء الجائحة، وبينما تعتزم الولايات المتحدة إصدار تحذير من السفر إلى 80% من دول العالم بسبب الفيروس، استمرت الهند في تسجيل أرقام قياسية بأعداد المصابين.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي أمس الاثنين، إنه تم تسجيل 5.2 ملايين حالة إصابة جديدة، وهي الزيادة الأسبوعية الثامنة على التوالي، كما ارتفع عدد الوفيات للأسبوع الخامس على التوالي.

وأضاف أن "الأمر استغرق 9 أشهر للوصول إلى مليون حالة وفاة، و4 أشهر للوصول إلى مليوني وفاة، و3 أشهر للوصول إلى 3 ملايين وفاة".

وعبر عن قلقه من ارتفاع عدد الحالات "بشكل مرعب" ودخول المستشفيات بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و59 عاما، مشيرا إلى أن الزيادة قد يكون سببها السلالات المتحورة الأكثر عدوى وحقيقة أن هناك المزيد من الاختلاط الاجتماعي بين هذه الفئة العمرية.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية، "لدينا الإمكانيات اللازمة للسيطرة على هذه الجائحة في غضون أشهر إذا استخدمناها باستمرار وبإنصاف".

وحلت جريتا تونبرغ ناشطة تغير المناخ ضيفة افتراضية على المؤتمر الصحفي من السويد، موجهة انتقادا لاذعا إلى "قومية اللقاحات"، وقالت إن من غير الأخلاقي أن تقدم الدول الغنية مواطنيها الأصغر سنا في التطعيم على الفئات المعرضة للخطر في الدول النامية.

وقالت تونبرغ إنه في حين تم تطعيم واحد من كل 4 من سكان الدول مرتفعة الدخل للوقاية من "كوفيد-19″، تلقى واحد فقط من بين أكثر من 500 في الدول الأشد فقرا جرعة لقاح.

تحذير سفر

وفي وقت سمحت الولايات المتحدة لجميع سكانها اعتبارا من أمس الاثنين بتلقي اللقاح المضاد لكورونا بعد الانتهاء من تطعيم نصف البالغين، تعتزم واشنطن التحذير من السفر إلى 80% من دول العالم بسبب الفيروس.

وأوصت وزارة الخارجية الأميركية الاثنين بشدة مواطني الولايات المتحدة بإعادة النظر في جميع رحلات السفر إلى الخارج، لأن جائحة كورونا ما تزال تشكل مخاطر غير مسبوقة على المسافرين.

وقالت الوزارة إنها ستصدر هذا الأسبوع تحذيرات من "المستوى الرابع" بعدم السفر لنحو 80% من البلدان.

وقالت الوزارة إن هذا لا يعني "إعادة تقييم الوضع الصحي الحالي فى دولة معينة، ولكنه يعكس تعديلا في نظام تقديم النصائح بشأن السفر".

اعتبارا من أمس الاثنين أتاحت الولايات المتحدة لقاح كورونا لجميع السكان (الفرنسية)

ويأتي تحذير الخارجية في وقت أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن كل شخص في الولايات المتحدة بات مؤهلا للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا بعد توفير كميات كافية من اللقاحات.

وحث بايدن في كلمة عبر تويتر المواطنين الأميركيين على تلقي اللقاح وحماية أنفسهم وعائلاتهم.

بدورها، قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن السلطات الصحية منحت نحو 211.6 مليون جرعة لقاح واق من فيروس كورونا حتى صباح أمس الاثنين.

لا وفيات جديدة

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء عدم تسجيل أي حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما تلقت تقارير عن 10 إصابات بكورونا واحدة منها بعدوى محلية تم تسجيلها في مقاطعة يونان جنوب غربي البلاد، ما رفع إجمالي المصابين إلى 90 ألفا و520 حالة، وظل عدد الوفيات عند 4636 شخصا.

وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج الـ9 جاءت بواقع 3 حالات في شنغهاي وحالتين في فوجيان وحالة واحدة في كل من تشجيانغ وهوبي وسيتشوان وشنشي، ما رفع إجمالي الحالات الوافدة إلى 5524 حالة غادر منها 5283 حالة المستشفيات بعد شفائها.

أرقام قياسية

في الهند، تراجعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء عن المستويات القياسية التي بلغتها في اليوم السابق، لكنها ظلت فوق مستوى الـ200 ألف لليوم السادس على التوالي، إذ بلغت الحالات 259 ألفا و170 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة ارتفاعا قياسيا في عدد الوفيات، إذ توفي 1761 مصابا بالمرض ليصل الإجمالي إلى 180 ألفا و530.

وكان مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعلن أمس الاثنين إلغاء زيارة كانت مقررة للهند الأسبوع المقبل لمخاوف متعلقة بفيروس كورونا.

ووفق بيانات مجمعة، تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة وتركيا، فإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين، تتبعها بولندا وكولومبيا والمكسيك وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة ثم إيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.