البث الحي
سياسة|إيران

السفير الإيراني لدى العراق: طهران توافق على وساطة بغداد لنزع فتيل التوتر في المنطقة

السفير أكد أن إيران ترحب وتدعم وتشجع أي تحرك يصب في تطوير علاقات التعاون والتقارب بين العراق والدول العربية ودول الجوار

سفير إيران في العراق إيرج مسجدي أكد أن طهران تدعم وساطة بغداد لإزالة التوتر بين دول المنطقة (الجزيرة)
سفير إيران في العراق إيرج مسجدي أكد أن طهران تدعم وساطة بغداد لإزالة التوتر بين دول المنطقة (الجزيرة)
20/4/2021

أكد السفير الإيراني في العراق إيرج مسجدي أن بلاده تدعم وساطة بغداد للتقريب بين طهران وبعض الدول العربية لتخفيف التوتر بالمنطقة.

وقال مسجدي في مقابلة نشرتها وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، اليوم الثلاثاء، إن الجمهورية الإسلامية تدعم وساطة بغداد للتقريب بين طهران والدول التي حدثت معها بعض الخلافات ما أدى إلى فتور في العلاقات، وتم إبلاغ السلطات العراقية بهذا الموضوع.

ووصف مسجدي العلاقات بين إيران والعراق بأنها جيدة وتتطور في مختلف الأبعاد الثقافية والاقتصادية.

وأكد السفير دعم إيران للعراق في تطوير علاقاته مع العالم العربي، خاصة فيما يتعلق بوساطة بغداد لإزالة التوتر بين دول المنطقة، مشددا على أن إيران ترحب وتدعم وتشجع أي تحرك يصب في تطوير علاقات التعاون والتقارب بين العراق والدول العربية ودول الجوار.

ولم يتطرق السفير إلى الأنباء عن محادثات مباشرة في بغداد بين مسؤولين إيرانيين وسعوديين، والتي قيل إنها جرت هذا الشهر، في محاولة لتخفيف التوتر بين البلدين.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، أمس الاثنين، عن مسؤول عراقي قوله إن وفدَين يمثلان السعودية وإيران التقيا في بغداد في وقت سابق من هذا الشهر.

وأوضح المسؤول العراقي نفسه أن رئيس جهاز المخابرات خالد بن علي الحميدان مثّل الجانب السعودي مقابل مفوضين من الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني.

وقال دبلوماسي غربي إنه "أبلغ مسبقا بهذه المباحثات". وكانت الصحافة الرسمية السعودية سارعت إلى نفي المعلومات التي نشرتها في البدء صحيفة "فايننشال تايمز" (Financial Times) البريطانية.

في المقابل، ذكر مصدر مقرب من الأوساط الموالية لإيران في العراق لوكالة الصحافة الفرنسية أن "الإيرانيين اختاروا عدم التعليق احتراما للموقف السعودي".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني كبير ومصدرين في المنطقة قولهم، إن مسؤولين سعوديين وإيرانيين أجروا محادثات مباشرة هذا الشهر، في محاولة لتخفيف التوتر بين البلدين. وأضاف المصدران أن الاجتماع ركز على ملفي اليمن ولبنان.

وبحسب رويترز، قال مسؤول إيراني إن الاجتماع عقد في بغداد في 9 أبريل/نيسان الجاري، وكان على مستوى منخفض لاستكشاف ما إذا كان هناك سبيل لتخفيف التوتر القائم في المنطقة.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن الاجتماع عُقد بناء على طلب من العراق، لكنه لم يسفر عن أي انفراجة.

وجاء ذلك بعدما قالت "فايننشال تايمز" البريطانية، إن مسؤولين رفيعي المستوى من السعودية وإيران أجروا محادثات مباشرة في محاولة لإصلاح العلاقات بعد 5 سنوات من القطيعة الدبلوماسية، غير أن مسؤولا سعوديا نفى للصحيفة إجراء أي محادثات بين الجانبين.

ووصفت المصادر المباحثات بأنها "إيجابية"، مؤكدة أنه تم الاتفاق على عقد جولة جديدة الأسبوع المقبل.

وحسب تقرير الصحيفة البريطانية، كان على رأس الوفد السعودي رئيس الاستخبارات خالد بن علي الحميدان.

لكن الصحيفة البريطانية قالت إن مسؤولا سعوديا رفيع المستوى نفى وجود أي محادثات بين بلاده وإيران.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

فايننشال تايمز: محادثات سعودية إيرانية جرت في بغداد ومسؤول بالمملكة ينفي.. رويترز: الاجتماع ركز على ملفي اليمن ولبنان

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني كبير ومصدرين بالمنطقة قولهم إن مسؤولين سعوديين وإيرانيين أجروا محادثات مباشرة هذا الشهر. وأضاف المصدران أن الاجتماع ركز على ملفي اليمن ولبنان.

المزيد من سياسة

فورين بوليسي: هذا ما يمكن لإدارة بايدن فعله لمنع الفوضى بأفغانستان حتى بعد الانسحاب

المقال: قرار بايدن الانسحاب من أفغانستان لم يحدد بشكل واضح خطط ما بعد هذا الخروج (الجزيرة).

ماكينزي: واشنطن تعمل على دمج إسرائيل في القيادة الوسطى الأميركية

ماكينزي: من المهم أن تكون لإسرائيل فرصة لتطوير علاقاتها مع الدول العربية (رويترز)

حصيلة جديدة لضحايا حادث قطار طوخ بمصر والنيابة العامة تأمر بحبس السائق ومساعده

النيابة العامة بمصر أمرت بحبس سائق قطار طوخ ومساعده وعدد من المديرين الفنيين (الأوروبية)

طرد دبلوماسيين واستدعاء حادث تفجير قبل 7 سنوات.. لماذا تفجرت الأزمة بين التشيك وروسيا؟

تشيك يحتجون أمام السفارة الروسية في براغ (الأناضول)
الأكثر قراءة

إدريس ديبي مارشال تشاد القتيل

إدريس ديبي أمضى 30 عاما في حكم تشاد وقُتل وعمره 69 عاما (الأوروبية-أرشيف)

8 أسئلة توضح الدور الذي يشغله الدروز في الجيش الإسرائيلي ومصير “حلف الدم”

جنود إسرائيليون يستريحون أثناء التدريب في الجولان السوري المحتل (وكالة الأنباء الأوروبية)

بعد مقتل رئيس تشاد.. حركات مسلحة تتقدم نحو العاصمة ودعوات دولية لاحترام الدستور

قوات من الجيش والشرطة في شوارع العاصمة نجامينا بعد مقتل ديبي (الأوروبية)

البطاطس المقرمشة القاتلة.. السم اللذيذ الذي تطعمه لأطفالك