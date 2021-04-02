البث الحي
سياسة|مصر

مصر تدرس توسيع قناة السويس لتفادي حوادث مشابهة لجنوح إيفر غيفن

مصر افتتحت قناة موازية للمقطع الشمالي من قناة السويس عام 2015، بكلفة 8 مليارات دولار

التوسعة المقترحة ستسمح باستمرار الملاحة في القناة حتى في حال وقوع حوادث جنوح لسفن كبيرة (الأوروبية)
التوسعة المقترحة ستسمح باستمرار الملاحة في القناة حتى في حال وقوع حوادث جنوح لسفن كبيرة (الأوروبية)
2/4/2021

قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع إن مصر تدرس توسيع القناة، لتفادي حوادث مشابهة لجنوح السفينة العملاقة "إيفر غيفن" (Ever Given)، التي عطلت الملاحة في القناة لستة أيام.

وأكد ربيع في تصريحاته لقناة "سي إن إن" (CNN) الأميركية مساء أمس الخميس، أن القناة ليست بحاجة إلى زيادة في عمقها (يبلغ 24 مترا) أو طولها (يبلغ 193 كيلومترا) "لكنها تقتصر على ممر واحد في الجنوب (بعرض 345 مترا) وهو الجزء الذي جنحت فيه السفينة البالغ طولها 400 متر".

ولم يوضح ربيع في تصريحاته إن كانت التوسعة التي تجري دراستها تشمل فتح قناة موازية للمقطع المنفرد الذي علقت فيه السفينة الجانحة، وطوله 70 كيلومترا.

وتسمح توسعة من هذا القبيل باستمرار الملاحة في القناة، حتى في حال وقوع حوادث مشابهة لجنوح السفينة "إيفر غيفن".

وفي وقت سابق، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إنه من الممكن بحث توسعة الجزء الجنوبي من القناة، موضحا أن الأمر متروك للفنيين، ولا يريد اتخاذ إجراءات على أساس أوضاع استثنائية، في إشارة لحادثة جنوح السفينة.

وفي 23 مارس/آذار الماضي، جنحت سفينة "إيفر غيفن" أثناء عبورها في قناة السويس بعد تعرضها لعاصفة رملية، مما أدى إلى إغلاق القناة وتعطيل الملاحة فيها، وتسبب ذلك بإرباك كبير في التجارة العالمية.

وتمكنت هيئة قناة السويس -بمساعدة شركات دولية- من تعويم السفينة مما سمح باستئناف الملاحة في القناة، وما تزال السلطات المصرية تحتجز السفينة في البحيرات المرة بمحاذاة قناة السويس، لحين انتهاء التحقيق في أسباب الحادث.

المصدر : سي إن إن + وكالة الأناضول

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

قبيل اجتماع الثلاثاء.. إيران ترفض مقترحا أميركيا برفع العقوبات وفق مبدأ خطوة خطوة

ظريف: هدف اجتماع الثلاثاء إنهاء سريع للعقوبات يتبعه وقف إيراني لخفض الالتزامات بالاتفاق النووي (الصحافة الإيرانية)

وزير خارجية أميركا يركز على الفلسطينيين خلال اتصال بنظيره الإسرائيلي

بلينكن: يجب أن يتمتع الإسرائيليون والفلسطينيون بإجراءات متساوية فيما يتعلق بالحرية والأمن والازدهار والديمقراطية (الأوروبية)

ليبيا.. المجلس الأعلى: نختلف مع فرنسا بشأن من يخرج أولا من المرتزقة والقوات الأجنبية

رئيس المجلس الأعلى للدولة المشري (يمين) رفقة وزير الخارجية الفرنسي لودريان (الجزيرة)

على وقع احتجاجات ومخاوف من تفشي كورونا.. السلطات البحرينية تقرر الإفراج المشروط عن 126 سجينا

منظمات حقوقية دولية وجهت رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان حول أوضاع السجناء السياسيين في البحرين (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

دخل في غيبوبة منذ 39 عاما.. بالفيديو: القصة المأساوية لنجم فرنسا وسان جيرمان

آدامز بقميص سان جيرمان (يسار) وبعد أن دخل في غيبوبة (مواقع التواصل)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الأفوكادو يوميا؟

6 أطعمة تحافظ على صحة الدماغ.. ونصائح للحفاظ على الذكاء

امتهنوا القتل والخطف وتجولوا بالأسود لبث الذعر.. كوابيس "عصابة الكاني" تخيم على ترهونة الليبية

تأبين ضحايا قتلوا في ترهونة عام 2019 (رويترز)