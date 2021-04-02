البث الحي
سياسة|مملكة متحدة

تايمز: فضائح جنسية جديدة تهز منظمة أوكسفام

أحد موظفي أوكسفام بالكونغو الديمقراطية مع متلقي العون (مواقع)
أحد موظفي أوكسفام بالكونغو الديمقراطية مع متلقي العون (مواقع)
2/4/2021

تواجه منظمة أوكسفام مزاعم جديدة، تتعلق بالاستغلال الجنسي والبلطجة وسوء الإدارة، بعد أسابيع فقط من تصريحها بتقديم طلب للحصول على مساعدات حكومية مرة أخرى في أعقاب فضيحة هاييتي.

وقالت صحيفة تايمز البريطانية (The Times) في تقرير لها إن هذه المؤسسة الخيرية سبق أن وجهت بإجراء تحقيق مستقل في اتهامات ضد كبار المديرين بجمهورية الكونغو الديمقراطية بزعم أنهم مارسوا التخويف والتهديد بالقتل والاحتيال ومحاباة الأقارب.

وأوضحت أن المزاعم حول الموظفين بهذا البلد مفصّلة في خطاب من 10 صفحات أرسل إلى قادة المنظمة الخيرية في لندن فبراير/شباط الماضي. وتضمن مزاعم، ضد 11 شخصا، وقع عليها أكثر من 20 موظفا في المنظمة.

إحباط

ويشعر المُبلغون عن المخالفات -الذين يقفون وراء الخطاب- بالإحباط بسبب طول الوقت المستغرق لإكمال التحقيق، وعدم اتخاذ إجراء بشأن مزاعم سوء السلوك التي تعود إلى عام 2015.

وكان التحقيق قد بدأ في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتم إيقاف اثنين من عمال الإغاثة هذا الأسبوع بعد أن بدأت الصحيفة تغطية حول التحقيق، ولم تحدد "تايمز" هويتهما، بعد أن قالت أوكسفام إن الكشف عنهما قد يعرض سلامة وأمن الشهود والناجين للخطر.

وأشارت الصحيفة إلى أن بريطانيا لعبت دورا رائدا في تحسين الحماية في قطاع المساعدات منذ أن كشفت "تايمز" عام 2018 أن أوكسفام قامت بالتستر على الاستغلال الجنسي من قبل العمال بعد كارثة زلزال هاييتي عام 2010.

تساؤلات

وأضافت تايمز أنه، ومع ذلك، فإن الأزمة الأخيرة للمؤسسة الخيرية تثير تساؤلات حول قرار وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الشهر الماضي بالسماح لها بتقديم طلب للحصول على أموال من ميزانية المساعدات البريطانية لأول مرة منذ أن تم حظرها بسبب تلك الفضيحة. وكانت أوكسفام قد تلقت عام 2017-2018، قبل اكتشاف فضيحة هاييتي، 31.7 مليون جنيه إسترليني من ميزانية المساعدات.

وقالت سارة تشامبيون، رئيسة لجنة التنمية الدولية التابعة لمجلس العموم، إن الادعاءات الأخيرة عززت قضية التنظيم المستقل تماما لقطاع المساعدات.

وتعمل أوكسفام بالكونغو منذ عام 1961، ولديها 273 موظفا، وتركّز على مشاريع المياه والصرف الصحي بين المجتمعات الضعيفة، وقد ساعدت في جهود الطوارئ خلال سلسلة من موجات وباء الإيبولا خلال العقد الماضي.

المصدر : تايمز

حول هذه القصة

فضيحة جنسية للمفوض السامي للاجئين

تناولت الصحف البريطانية الصادرة اليوم قضايا متعددة فكشفت إحداها عن فضيحة جنسية قد ترغم المفوض السامي للاجئين على الاستقالة, في حين انفردت أخرى بالكشف عن أدلة جديدة على تعذيب السجناء في باغرام بأفغانستان, كما تناولت قضايا أخرى متفرقة.

مبادرة لمنظمة أوكسفام للتذكير بالمجاعات في العالم

أطلقت منظمة أوكسفام مبادرة بواشنطن لتعزيز مفهوم التضامن والتذكير بملايين المحتاجين وبالمجاعات بالعالم. وتقول إسراء شاكر، وهي إحدى المشاركات، إن الحملة لقيت تجاوبا واسعا وهدفها الحد من الاقتطاعات بالموازنة الأميركية الجديدة الخاصة بالمساعدات الخارجية.

أوكسفام: الدول الكبرى صدّرت أسلحة بـ17 مليار دولار للسعودية أثناء حربها على اليمن

انتقدت منظمة أوكسفام الدول الكبرى في العالم لتصديرها أسلحة بمليارات الدولارات إلى السعودية أثناء حربها على اليمن، مقابل تقديمها ثلث تلك المبالغ كمساعدات لليمنيين الذين يعانون أكبر أزمة في العالم.

المزيد من سياسة

قبيل اجتماع الثلاثاء.. إيران ترفض مقترحا أميركيا برفع العقوبات وفق مبدأ خطوة خطوة

ظريف: هدف اجتماع الثلاثاء إنهاء سريع للعقوبات يتبعه وقف إيراني لخفض الالتزامات بالاتفاق النووي (الصحافة الإيرانية)

وزير خارجية أميركا يركز على الفلسطينيين خلال اتصال بنظيره الإسرائيلي

بلينكن: يجب أن يتمتع الإسرائيليون والفلسطينيون بإجراءات متساوية فيما يتعلق بالحرية والأمن والازدهار والديمقراطية (الأوروبية)

ليبيا.. المجلس الأعلى: نختلف مع فرنسا بشأن من يخرج أولا من المرتزقة والقوات الأجنبية

رئيس المجلس الأعلى للدولة المشري (يمين) رفقة وزير الخارجية الفرنسي لودريان (الجزيرة)

على وقع احتجاجات ومخاوف من تفشي كورونا.. السلطات البحرينية تقرر الإفراج المشروط عن 126 سجينا

منظمات حقوقية دولية وجهت رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان حول أوضاع السجناء السياسيين في البحرين (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

دخل في غيبوبة منذ 39 عاما.. بالفيديو: القصة المأساوية لنجم فرنسا وسان جيرمان

آدامز بقميص سان جيرمان (يسار) وبعد أن دخل في غيبوبة (مواقع التواصل)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الأفوكادو يوميا؟

6 أطعمة تحافظ على صحة الدماغ.. ونصائح للحفاظ على الذكاء

امتهنوا القتل والخطف وتجولوا بالأسود لبث الذعر.. كوابيس "عصابة الكاني" تخيم على ترهونة الليبية

تأبين ضحايا قتلوا في ترهونة عام 2019 (رويترز)