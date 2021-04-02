مصرع 36 شخصا إثر خروج قطار عن القضبان في نفق بتايوان

قالت وزارة النقل في تايوان إن 36 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بعد خروج قطار عن القضبان في نفق شرق البلاد اليوم الجمعة.

وقالت إدارة الإطفاء إن القطار الذي كان متجها إلى تايتونغ خرج عن القضبان في نفق إلى الشمال مباشرة من هوالين، مما تسبب في ارتطام بعض عرباته بجدار النفق.

وذكرت أن القطار كان يقل حوالي 350 شخصا، وأن جهود الإنقاذ مستمرة.

وقال بيان إدارة الإطفاء إن 72 شخصا لا يزالون عالقين داخل عربات القطار، بينما نقل 61 إلى المستشفيات.

وتظهر صور لموقع الحادث عربات قطار داخل النفق محطمة من تأثير التصادم، بينما سُحقت أخرى، وهو ما عرقل رجال الإنقاذ.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية أن السلطات تشتبه في أن شاحنة “لم تكن متوقفة بشكل صحيح“، انزلقت إلى مسار القطار، وعرضت إدارة الإطفاء صورة لما بدا أنه حطام الشاحنة إلى جوار القطار المتحطم.

ووقع الحادث -الذي يعد أسوأ كارثة في قطاع السكك الحديدية في الجزيرة منذ 4 عقود على الأقل- في بداية عطلة نهاية أسبوع طويلة، بمناسبة “عيد كنس

المقابر” التقليدي، والذي يتردد فيه السياح على ساحل تايوان الشرقي الجبلي.

وفي عام 2018، لقي 18 شخصا حتفهم وأصيب 175 عندما خرج قطار عن القضبان في شمال شرق تايوان، كما قتل 30 في حادث آخر في شمال

تايوان عام 1981.