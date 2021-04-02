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أبرز حوادث القطارات التي شهدت أعلى معدل وفيات في العالم خلال عقد

أسوأ كارثة في السكك الحديدية تشهدها تايوان في العقود الأربعة الأخيرة (رويترز)
أسوأ كارثة في السكك الحديدية تشهدها تايوان في العقود الأربعة الأخيرة (رويترز)
2/4/2021-|آخر تحديث: 2/4/202104:54 PM (مكة المكرمة)

لقي ما لا يقل عن 48 شخصا حتفهم وأصيب أكثر من 60 في تايوان عندما خرج قطار عن مساره في نفق اليوم الجمعة، في أسوأ كارثة في السكك الحديدية تشهدها الجزيرة في العقود الأربعة الأخيرة.

ونستعرض في هذا التقرير قائمة بحوادث قطارات حول العالم، والتي شهدت سقوط أكبر عدد من القتلى خلال عقد من الزمان:

المكان: سوهاج صعيد مصر

  • الزمان: 26 مارس/آذار 2021.
  • تسبب حادث تصادم قطارين بشكل مروع قرب مدينة طهطا بمحافظة سوهاج المصرية في وفاة 19 شخصا وإصابة أكثر من 185 آخرين.

المكان: رحيم يار خان في باكستان

  • الزمان: 31 أكتوبر/تشرين الأول 2019.
  • وفاة ما لا يقل عن 64 شخصا وإصابة 30 آخرين، بسبب حريق في قطار ركاب.

المكان: إقليم تنجانيقا في الكونغو

  • الزمان: 5 سبتمبر/أيلول 2019.
  • وفاة أكثر من 50 شخصا عندما خرج قطار ركاب عن مساره.

المكان: محطة رمسيس الرئيسية في القاهرة

  • الزمان: 27 فبراير/شباط 2019.
  • حريق في القطار أسفر عن وفاة 21 شخصا وإصابة 52 آخرين.

المكان: أمريتسار في الهند

  • الزمان: 19 أكتوبر/تشرين الأول 2018.
  • وفاة أكثر من 50 شخصا وإصابة أكثر من 200 باصطدم قطار بحشد يحتفل بمهرجان.

المكان: سمنان في إيران

  • الزمان: 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
  • وفاة 49 شخصا وإصابة 103 بجروح عندما اصطدم قطار ركاب خرج عن مساره بقطار ركاب معطل.

المكان: بوهرايان في الهند

  • الزمان: 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
  • سقوط 150 قتيلا و150 جريحا عندما خرج قطار ركاب عن القضبان.

المكان: إسيكا في الكاميرون

  • الزمان: 21 أكتوبر/تشرين الأول 2016.
  • وفاة 79 شخصا وإصابة أكثر من 550 عندما خرج قطار عن مساره.

المكان: سانتياغو دي كومبوستيلا في إسبانيا

  • الزمان: 24 يوليو/تموز 2013.
  • وفاة ما لا يقل عن 79 شخصا وإصابة 140 بجروح، عندما خرج قطار فائق السرعة عن مساره في منعطف.

المكان: منفلوط في مصر

  • الزمان: 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2012.
  • وفاة ما لا يقل عن 50 طفلا عندما اصطدم قطار بحافلة مدرسية.

المكان: بوينس آيرس في الأرجنتين

  • الزمان: 22 فبراير/شباط 2012.
  • وفاة 51 شخصا وإصابة أكثر من 700 بجروح عندما اصطدم قطار بمصد.

المكان: فاتيبور في الهند

  • الزمان: 10 يوليو/تموز 2011.
  • وفاة 70 شخصا وأكثر من 300 جريح عندما خرج قطار بريد عن القضبان.
المصدر : الجزيرة + رويترز

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