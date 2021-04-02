بوكو حرام تعلن إسقاط طائرة تابعة لسلاح الجو النيجيري

قالت جماعة بوكو حرام اليوم، الجمعة، إنها أسقطت طائرة حربية تابعة لسلاح الجو النيجيري، وذلك بعد يومين من الإعلان عن فقد الطائرة في شمال شرق البلاد.

جاء ذلك في فيديو نشرته الجماعة، التي تشن هجمات دامية، وتنفذ عمليات خطف واسعة في نيجيريا.

ويظهر في مقطع الفيديو حطام الطائرة على الأرض وعليها عبارة "سلاح الجو النيجيري 475".

ويقف مقاتل ملثم فوق الحطام، ويعرف الطائرة بأنها "مقاتلة سلاح الجو النيجيري 475". ويعرض الفيديو أيضا جثة مشوهة في أزياء مموهة.

وقال متحدث باسم سلاح الجو إنه سيصدر بيانا قريبا.

وكان سلاح الجو النيجيري قد قال في وقت سابق "إن من المحتمل أن الطائرة 475 التي اختفت من شاشات الرادار وعلى متنها طاقم من فردين يوم 31 مارس/آذار قد تحطمت. ولم يتضح بعد سبب التحطم ومكان الطيارين".

ومن شأن هذه الحادثة أن توجه ضربة لجهود نيجيريا في محاربة المسلحين شمال شرق البلاد، حيث يقوم سلاح الجو بدور حاسم في مساعي وقف انتشار بوكو حرام، و"ولاية غرب أفريقيا" التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية.