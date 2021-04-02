البث الحي
عنف وإرهاب|سياسة|نيجيريا

بوكو حرام تعلن إسقاط طائرة تابعة لسلاح الجو النيجيري

سلاح الجو النيجيري ينفذ ضربات حاسمة ضد بوكو حرام وتنظيم الدولة (الأوروبية)
سلاح الجو النيجيري ينفذ ضربات حاسمة ضد بوكو حرام وتنظيم الدولة (الأوروبية)
2/4/2021

قالت جماعة بوكو حرام اليوم، الجمعة، إنها أسقطت طائرة حربية تابعة لسلاح الجو النيجيري، وذلك بعد يومين من الإعلان عن فقد الطائرة في شمال شرق البلاد.

جاء ذلك في فيديو نشرته الجماعة، التي تشن هجمات دامية، وتنفذ عمليات خطف واسعة في نيجيريا.

ويظهر في مقطع الفيديو حطام الطائرة على الأرض وعليها عبارة "سلاح الجو النيجيري 475".

ويقف مقاتل ملثم فوق الحطام، ويعرف الطائرة بأنها "مقاتلة سلاح الجو النيجيري 475". ويعرض الفيديو أيضا جثة مشوهة في أزياء مموهة.

وقال متحدث باسم سلاح الجو إنه سيصدر بيانا قريبا.

وكان سلاح الجو النيجيري قد قال في وقت سابق "إن من المحتمل أن الطائرة 475 التي اختفت من شاشات الرادار وعلى متنها طاقم من فردين يوم 31 مارس/آذار قد تحطمت. ولم يتضح بعد سبب التحطم ومكان الطيارين".

ومن شأن هذه الحادثة أن توجه ضربة لجهود نيجيريا في محاربة المسلحين شمال شرق البلاد، حيث يقوم سلاح الجو بدور حاسم في مساعي وقف انتشار بوكو حرام، و"ولاية غرب أفريقيا" التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

المزيد من سياسي

الانتخابات الفلسطينية تبدأ بسجال ساخن حول الإسلام السياسي

القدوة عارض بشدة اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس (الجزيرة)

اجتماع بفيينا وتعليق من ظريف.. أوروبا تهيئ الأجواء لمفاوضات أميركية إيرانية وتتوقع اتفاقا خلال شهرين

إيران أقامت العديد من المنشآت النووية ولكنها تنفي سعيها لامتلاك سلاح ذري (الفرنسية)

تراوحت بين التحذير والتهدئة والترحيب.. تصريحات أميركية تناولت روسيا وإيران ودولا عربية

برايس: السعودية شريك مهم ونعمل معها من أجل الدفاع عن نفسها (رويترز)

حادثة وفاة 14 رضيعا.. القضاء التونسي يوجه التهمة لثلاثة مسؤولين

المحكمة الابتدائية في تونس تنظر في ملف المتهمين في قضية وفاة الرضع (الجزيرة)
الأكثر قراءة

دخل في غيبوبة منذ 39 عاما.. بالفيديو: القصة المأساوية لنجم فرنسا وسان جيرمان

آدامز بقميص سان جيرمان (يسار) وبعد أن دخل في غيبوبة (مواقع التواصل)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الأفوكادو يوميا؟

6 أطعمة تحافظ على صحة الدماغ.. ونصائح للحفاظ على الذكاء

ليبيا.. المجلس الأعلى: نختلف مع فرنسا بشأن من يخرج أولا من المرتزقة والقوات الأجنبية

رئيس المجلس الأعلى للدولة المشري (يمين) رفقة وزير الخارجية الفرنسي لودريان (الجزيرة)