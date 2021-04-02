البث الحي
سياسة|سودان

في مكالمة هاتفية.. الرئيس أردوغان يدعو البرهان لزيارة تركيا

أردوغان أكد حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع السودان، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

دائرة الاتصال بالرئاسة التركية ذكرت أن أردوغان (يمين) بحث مع البرهان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية (وكالات)
دائرة الاتصال بالرئاسة التركية ذكرت أن أردوغان (يمين) بحث مع البرهان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية (وكالات)
2/4/2021

قال مجلس السيادة السوداني إن رئيسه عبد الفتاح البرهان تلقى اليوم الجمعة دعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لزيارة أنقرة، في موعد لم يحدد بعد، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه البرهان بالرئيس التركي.

ووفق بيان لمجلس السيادة السوداني، فقد استعرض الطرفان مسيرة العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.

من جانبه، أكد أردوغان حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع السودان، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وفق البيان.

وفي وقت سابق الجمعة، ذكرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية أن أردوغان بحث مع البرهان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.

علاقات قديمة جديدة

وفي التاسع من ديسمبر/كانون الأول الماضي، أكدت تركيا والسودان أهمية تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين ومذكرات التفاهم وآليات التعاون المشترك.

وشملت الاتفاقيات -التي تمت في 2017- التعاون في المجالات الزراعية والصناعية والتجارية، إلى جانب اتفاقية في مجال صناعة الحديد والصلب، وفي مجالات التنقيب واستكشاف الطاقة، وأخرى مرتبطة بتطوير استخراج الذهب.

كما تضمنت مذكرات تفاهم للتعاون في إنشاء صوامع للغلال والخدمات الصحية ومجال التوليد الحراري والكهربائي، وكذلك في مجال التعليم.

وتشهد العلاقات بين أنقرة والخرطوم تطورا خلال العقدين الماضيين، وتحديدا منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في تركيا عام 2002، الذي وضع خطة طموحة لتعزيز التواصل مع القارة الأفريقية.

كما شهدت العلاقات بين البلدين حراكا واسعا منذ زيارة أردوغان إلى السودان في ديسمبر/كانون الأول 2017، حيث وقع البلدان 22 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات عديدة.

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

قبيل اجتماع الثلاثاء.. إيران ترفض مقترحا أميركيا برفع العقوبات وفق مبدأ خطوة خطوة

ظريف: هدف اجتماع الثلاثاء إنهاء سريع للعقوبات يتبعه وقف إيراني لخفض الالتزامات بالاتفاق النووي (الصحافة الإيرانية)

وزير خارجية أميركا يركز على الفلسطينيين خلال اتصال بنظيره الإسرائيلي

بلينكن: يجب أن يتمتع الإسرائيليون والفلسطينيون بإجراءات متساوية فيما يتعلق بالحرية والأمن والازدهار والديمقراطية (الأوروبية)

ليبيا.. المجلس الأعلى: نختلف مع فرنسا بشأن من يخرج أولا من المرتزقة والقوات الأجنبية

رئيس المجلس الأعلى للدولة المشري (يمين) رفقة وزير الخارجية الفرنسي لودريان (الجزيرة)

على وقع احتجاجات ومخاوف من تفشي كورونا.. السلطات البحرينية تقرر الإفراج المشروط عن 126 سجينا

منظمات حقوقية دولية وجهت رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان حول أوضاع السجناء السياسيين في البحرين (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

دخل في غيبوبة منذ 39 عاما.. بالفيديو: القصة المأساوية لنجم فرنسا وسان جيرمان

آدامز بقميص سان جيرمان (يسار) وبعد أن دخل في غيبوبة (مواقع التواصل)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الأفوكادو يوميا؟

6 أطعمة تحافظ على صحة الدماغ.. ونصائح للحفاظ على الذكاء

امتهنوا القتل والخطف وتجولوا بالأسود لبث الذعر.. كوابيس "عصابة الكاني" تخيم على ترهونة الليبية

تأبين ضحايا قتلوا في ترهونة عام 2019 (رويترز)