البث الحي
سياسة|روسيا

مستشار الأمن القومي الأميركي يناقش مع نظيره الروسي آفاق قمة بين بايدن وبوتين

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن أجرى اتصالا هاتفيا الثلاثاء الماضي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بحثا خلاله ملفات عدة، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية.

نيكولاي باتروشيف (يمين) قال لنظيره الأميركي إن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا "لا أساس لها" (رويترز)
نيكولاي باتروشيف (يمين) قال لنظيره الأميركي إن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا "لا أساس لها" (رويترز)
19/4/2021

قال البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان ناقش اليوم الاثنين مع نظيره الروسي نيكولاي باتروشيف القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية محل الاهتمام المشترك، وآفاق عقد قمة بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين.

وقالت إيميلي هورن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في بيان إن سوليفان وباتروشيف اتفقا في مكالمتهما الهاتفية على "مواصلة البقاء على اتصال".

من جهتها، ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن باتروشيف أبلغ نظيره الأميركي استعداد بلاده لمواصلة الحوار من أجل تطبيع العلاقات الثنائية.

ونقلت الوكالة أيضا عن مجلس الأمن الروسي قوله إن باتروشيف قال لسوليفان إن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا "لا أساس لها".

وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي، بحثا خلاله ملفات عدة، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية.

وقال البيت الأبيض إن بايدن اقترح عقد لقاء قمة مع بوتين في بلد ثالث خلال الأشهر المقبلة، "لمناقشة مختلف القضايا التي تواجهها الولايات المتحدة وروسيا".

من جهته، قال الكرملين في بيان إن بايدن أخبر بوتين خلال الاتصال أنه يريد تطبيع العلاقات الثنائية والتعاون في ملفات الحد من التسلح والبرنامج النووي الإيراني وأفغانستان وتغير المناخ.

وأكد الكرملين أن الرئيس الأميركي اقترح عقد لقاء مع بوتين، لكنه لم يذكر أي شيء عن تجاوب الرئيس الروسي مع هذا المقترح، وذكر البيان أن الاتصال جرى بمبادرة من واشنطن، وأن بوتين أوضح رؤيته بشأن الوضع في شرق أوكرانيا.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

الأردن يعلن انتهاء التحقيقات المتعلقة بقضية الأمير حمزة

الأردن أعلن أن مسألة الأمير حمزة تحل ضمن إطار الأسرة الهاشمية (رويترز)

رواية رسمية وثلاث فرضيات.. كيف قتل الرئيس التشادي إدريس ديبي؟

الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي (غيتي)

أزمة سد النهضة.. مصر تشرح وجهة نظرها للأفارقة وإثيوبيا تطالب بالعودة للمفاوضات الثلاثية

جانب من مشاركة الوفد المصري في مفاوضات كينشاسا الأخيرة بشأن سد النهضة (مواقع التواصل)

دعاه للتوقف عن تعطيل دواليب الحكم.. النهضة: الرئيس سعيد ينزع نحو حكم فردي تسلطي بتونس

البيان حمل توقيع رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي (رويترز)
الأكثر قراءة

فرنسا تنعى الصديق الشجاع.. مقتل رئيس تشاد بعد 30 عاما في السلطة وابنه يتولى قيادة البلاد

ديبي حكم تشاد 30 عاما وكان حليفا مهما لفرنسا في المنطقة (رويترز-أرشيف)

كويتيون ينتصرون لحارس أمن مصري اشتكى عدم حصوله على راتبه منذ 5 أشهر

محمد كمال وجه شكره إلى الجهات الحكومية وجموع المتعاطفين مع قضيته (الصحافة الكويتية)

شاهد أروع 40 ثانية لنجاح رحلة مروحية ناسا على المريخ

كانت المركبة المتجولة "بريسيفيرانس" على بعد 64 مترا فقط من الحدث ووثقته (الأوروبية)

لحظة بلحظة.. ما الذي يجري في تشاد؟

ديبي قتل حين كان يتفقد القوات التي تحارب "المتمردين" في شمال البلاد (رويترز)