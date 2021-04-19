وزير الخارجية القطري يلتقي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب

التقى الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري برئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب خلال زيارته للدوحة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن الاجتماع -الذي جرى أمس الأحد- استعرض علاقات التعاون الثنائي وآخر المستجدات في لبنان والمنطقة.

وأشارت الوكالة إلى أن دياب استقبل أيضا في مقر إقامته بالدوحة خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الدولة لشؤون الدفاع.

وأضافت أنه جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى آخر المستجدات في لبنان والمنطقة.

حسان دياب (يمين) استعرض مع وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها (الصحافة القطرية)

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وصل أمس الأحد إلى الدوحة في زيارة رسمية للبلاد.

وأجرى وزير الخارجية القطري زيارة لبيروت في فبراير/شباط الماضي دعا فيها جميع الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والتعجيل بتشكيل الحكومة، قائلا إن الدوحة ستدعم أي سبيل يؤدي إلى ذلك.

ويعاني لبنان منذ شهور من أزمة اقتصادية واستقطاب سياسي حاد، حيث لم تتمكن القوى السياسية من تشكيل حكومة منذ استقالة حكومة حسان دياب بعد 6 أيام من انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020.