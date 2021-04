تشهد العاصمة الأميركية سجالا قويا حول قرار الرئيس جو بايدن الانسحاب من أفغانستان، بين من يرى أنه يعني ترك أمن وسلامة الأميركيين رهينة في يد تنظيم طالبان، وآخرين اعتبروا أنه لا يوجد سبيل للانتصار في أفغانستان، وأن على الرئيس التمسك بقرار الانسحاب رغم المعرضة الواسعة للقرار.

فقد عبر عدد من الجنرالات بعضهم قاد القوات الأميركية في أفغانستان، بمن فيهم الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة ديفيد بترايوس الذي أصبح لاحقا مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية، والجنرال جوزيف دانفورد القائد السابق للقيادة العسكرية الوسطى، عن رفضهم للقرار، وقالوا إن ذلك سيجعل أميركا أكثر عرضة للتهديدات الإرهابية، ويمثل انتصارا لحركة طالبان.

في حين أشار آرون ديفيد ميلر المسؤول السابق بالخارجية في تغريدة له عن صعوبة البدائل أمام الرئيس، وقال "ليس هناك ما يدعو للابتهاج، لأن البؤس ينتظر الأفغان، أكثر من تريليوني دولار تم أنفاقها، وكلف ذلك العديد من أرواح الأميركيين، إضافة للجرحى، وحيث لم يكن هناك مسار للانتصار، كان بايدن شجاعا في اتخاذه القرار".

No rejoicing. Because misery for Afghans lies ahead. But the trillion $$ social social science project that cost so many American lives and wounded and where there was no winning is ending because a US President had guts to make a decision. https://t.co/7moW4wBQKz

