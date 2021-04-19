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الإمارات وإسرائيل تؤسسان مشروعا مشتركا للذكاء الصناعي وتكنولوجيا البيانات

خبراء إسرائيليون يعملون في مؤسسة للذكاء الصناعي في تل أبيب (رويترز)
خبراء إسرائيليون يعملون في مؤسسة للذكاء الصناعي في تل أبيب (رويترز)
19/4/2021

قال موقع "بلومبيرغ" (Bloomberg) إن شركة التكنولوجيا "جي 42" (G42) في أبو ظبي التابعة لمستشار الأمن الوطني الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد، أسست مشروعا مشتركا مع شركة رفائيل الإسرائيلية للأنظمة الدفاعية المملوكة للدولة.

وأضاف الموقع الإخباري أن المشروع، الذي يطلق عليه اسم "بريسايت إيه آي"، مخصص لتسويق الذكاء الصناعي وتكنولوجيا البيانات الضخمة.

وسيضم المشروع المشترك موقعا للبحث والتطوير في إسرائيل، كما سيطور منتجات لقطاعات من بينها الخدمات المصرفية والرعاية الصحية والسلامة العامة تباع في إسرائيل والإمارات وعلى مستوى العالم.

وأعلنت وكالة الأنباء الإماراتية، الشهر الماضي، عن إنشاء الحكومة صندوقا استثماريا بقيمة 10 مليارات دولار في إسرائيل، يهدف للاستثمار في قطاعات "إستراتيجية"، وذلك عقب اتصال هاتفي بين ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

المصدر : بلومبيرغ + وكالات

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