إفطار بين الأنقاض.. تضامن الأهالي مع مصابي قطار طوخ يثير إعجاب مواقع التواصل

أثار تضامن أهالي قرية كفر الحصة بمحافظة القليوبية (شمال العاصمة المصرية القاهرة) في أعقاب حادث قطار طوخ الذي وقع أمس الأحد؛ تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيام الأهالي بتوزيع المياه ووجبات إفطار على المتواجدين بموقع الحادث.

وخرج أهالي القرية والقرى المجاورة لها بأعداد كبيرة قبيل أذان المغرب يحملون المياه والعصائر وصواني الطعام، وقاموا بتوزيعها على الموجودين بموقع الحادث، في ظل استمرار عمليات رفع آثار الحادث والبحث عن ضحايا حتى موعد الإفطار.

الإفطار لم يكن شكل التضامن الوحيد مع ضحايا الحادث، حيث قامت مجموعات من الأهالي بالمعاونة كالمعتاد في حمل المصابين ونقل الجثامين، كما نظم الأهالي فريقا لجمع مقتنيات المصابين من بطاقات هوية ومقتنيات باستخدام الكشافات اليدوية وكشافات الهواتف المحمولة وتسليمها للسلطات.

ووقع الحادث ظهر الأحد، عندما خرج قطار متجه من القاهرة إلى المنصورة، عن القضبان في منطقة طوخ، مما أدى إلى انقلاب عدد من عرباته، ووفاة 16 شخصا وإصابة نحو 100 آخرين، حسب وسائل إعلام مصرية، وهو حادث القطار الثالث الذي تشهده مصر خلال أقل من شهر.

في حادثة #قطار_طوخ كان الضحايا صائمين ، ومن هرعوا لإنقاذهم ، أهالي منطقة الحادث أعدوا موائد طعام وذهبوا بها إلى الضحايا الصائمين، الغلابة افتكروا بعض، الشعب يحنو على بعضه ، لا الوزارة ولا المحافظ ولا البلدية ولا الجيش تذكروهم ، سلطة جباية مهمتها الحصرية مص دماء الشعب الذي تحتقره pic.twitter.com/yjDju2A6DH — جمال سلطان (@GamalSultan1) April 19, 2021

حتى في مآسيها #مصر تقدم دروس في الكرم والتكافل أهالي طوخ في محافظة الغربية ينافسون أهالي محافظة الشرقية المشهورة بالكرم.

حفظ الله مصر وجنبها الحوادث والمحن pic.twitter.com/n8rcoysWwF — د.خالد السعيدي (@alsaidikhalid) April 19, 2021

لكن السعادة بما قام به الأهالي لم تخفف شعور الغضب الذي اجتاح قلوب المصريين بسبب تكرار حوادث القطارات، وسقوط ضحايا ومصابين.

وتصدر "وسم #مش_قد_الشيله_غور" موقع تويتر بأكثر من 16 ألف تغريدة؛ اعتراضا على تكرار حوادث القطارات في مصر بهذا الشكل، علما أن عبارة "مش قد الشيلة امشي" كانت قد اشتهرت عندما قالتها الإعلامية لميس الحديدي بعد حادث قطار لتطالب الرئيس الراحل محمد مرسي بترك السلطة إذا لم يكن قادرا على حماية المصريين.

الفساد في أبهي صوره

اهدار المال العام على #السيسي وعصابته

قرض بـ 30 مليار جنيه من أجل قطار واحد لعاصمته

وترك الشعب يموت من أجل 10 مليار جنيه !!#مش_قد_الشيله_غور pic.twitter.com/hi2fpa0puE — أحمد عطوان AHMED ATWAN (@ahmedatwan66) April 19, 2021

#مش_قد_الشيله_غور أوعوا تكونوا تقصدوا #كامل_الوزير لأنه مجرد غفير….. #كامل_الوزير_فاشل لأنه ترس في منظومة فاشلة، والدليل أن #سوهاج_تستغيث من تفشي واسع لفيروس #كورونا والبهوات مشغولين بالمسلسلات ! — د. محمد الصغير (@drassagheer) April 19, 2021

مصطفي بكري بيقولك أن الإخوان وجعتهم حلقة مسلسل الاختيار عن الفض وعشان كده بيردوا بالحوادث دي

ويحصل تاني قريب استعدوا #مش_قد_الشيله_غور

pic.twitter.com/wLCvUcxziq — gentle man (@gentle25jan) April 18, 2021

سنحاسب من ليس له يد بالحادث !!!

أما أنا سأبقى مسؤل بلا بمسؤلية ولذلك لن أتخلى عن مسؤليتي تجاه مصلحتي ،، مصلحتي فوق الجميع …فوق الشعب…

تصفيق حار …اسدل الستار ..

هااا اللى بعده!!!! #مش_قد_الشيله_غور pic.twitter.com/hnGJLlDTwO — Doria Shafik💧🌍 (@ShafikDoria) April 19, 2021

ومسلسل القطارات ده مش هنعمله ونفرج الناس عليه ونقولهم ازاى بنموت الشعب

مجلس شوية عرر اولاد عرر بدل مايحاسبوا الفشلة بيتفرجوا على المسلسل

حسبنا الله ونعم الوكيل #قطار_طوخ #مش_قد_الشيله_غور pic.twitter.com/L6EG4oyESl — Mohamed (@2008boraa) April 18, 2021

وكانت هيئة السكك الحديدية المصرية أعلنت -في بيان مقتضب- أن القطار كان في طريقه من القاهرة إلى مدينة المنصورة بالدلتا، وخرج عن مساره أمس الأحد في الساعة 13:54 بالتوقيت المحلي (11:54 بتوقيت غرينتش)، وذلك على بعد نحو 40 كيلومترا شمالي القاهرة.

وأعلنت وسائل إعلام مصرية وفاة رئيس القطار متأثرا بجراحه، في حين تم احتجاز سائق القطار و8 من مسؤولي حركة النقل في محيط موقع الحادث، وكلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحادث.

عاجل | هلع وذعر في اللحظات الأولى لانقلاب قطار بالقرب من محطة طوخ في القليوبية pic.twitter.com/b6OQCgpz88 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) April 18, 2021

"أرجوكم ابعتوا لنا إسعاف".. استغاثات لإنقاذ المصابين عقب خروج #قطار عن القضبان في #القليوبية pic.twitter.com/eBXhKRaF0D — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) April 18, 2021

رحمة الله على من مات في #قطار_طوخ ويسر الله لمن هم في سدة الحكم أن يأخذوا على يد أنفسهم ويشدوا على يد المهمل والظالم والفاسد والمجرم منهم. شيء محزن وأليم ويستدعي أعلى درجات ضبط النفس والتفكير في حلول مش تقطيم وتحقير. ومن الحلول وقف الكذب والتضليل في الاعلام المصري الخاص والرسمي. pic.twitter.com/s1JwNIspR3 — Ghonim 🦅 (@Ghonim) April 18, 2021

#قطار_طوخ الملايين التى صرفت على نقل المومياوات….ألم يكن من الأجدر صرفها على تطوير شبكة السكك الحديدية وصيانة القطارات ؟ لا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم pic.twitter.com/FWitb9nJ8H — Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) April 18, 2021